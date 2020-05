En savnet etter boligbrann

– Det er fortsatt en savnet person som ikke er gjort rede for. Brannmannskaper har foretatt et grovsøk, men det er et veldig krevende bygg. Det er nesten brent ned, sier operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt til NTB i 7.40-tiden søndag.

Brannmannskaper jobber nå med etterslokking.

– Vi kan ikke gjøre krimtekniske undersøkelser her før det har fått stått ei stund, sier Lillestø.

Fem beboere

Meldingen om brannen i firemannsboligen kom inn til nødetatene like etter klokka 2 natt til søndag. Ved 4.30-tiden var brannen under kontroll.

I alt fem personer er registrert bosatt i de fire kommunale leilighetene på adressen. De øvrige beboerne er gjort rede for.

Vitner har opplyst at brannen startet i en leilighet i andre etasje, der den savnede personen bor.

Eksplosjonsartet brann

– Det var naboer som meldte fra om en eksplosjonsartet brann klokka 2.11, sier vaktkommandør Bent Krister Osbakk ved 110-sentralen Nordland til NTB.

For sikkerhets skyld ble naboene i 18 boliger i nærområdet evakuert, men ved 4-tiden søndag kunne de fleste gå tilbake til hjemmene sine.

– Heldigvis er det lite vind i natt, og vindretningen er gunstig med tanke på spredning, sa operasjonsleder Remi Johansen i Salten politidistrikt tidligere søndag.