Kristiansand/Lindesnes (Fædrelandsvennen.no): For Helen Ravnanger og Øyvind Henriksen var to måneder med hjemmekontor i et lite hus med to voksne barn og hund medvirkende til at de denne helga ble hytteeiere.

– Vi hadde egentlig slått hyttekjøp fra oss, men to måneder med fire voksne og en hund i et lite hus i Stavanger var det som vippet oss over, humrer Helen Ravnanger og Øyvind Henriksen.