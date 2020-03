Syv spørsmål og svar om koronasmitte i Norge

1. Hvor mange er smittet i Norge og i resten av verden?

Mandag kveld hadde antallet personer i Norge som var registrert som smittet av koronavirus, steget til 25, ifølge Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet opplyser at ingen av dem alvorlig syke, og de smittede sitter nå i hjemmekarantene. Personene befinner seg i østlandsområdet, Vestland, Agder, Rogaland og Tromsø.

I alle tilfellene er det ifølge helsemyndighetene funnet en tilknytning til utbruddsområder i utlandet.

Globalt sett er flere enn 85.000 personer smittet i mer enn 50 land, over 79.000 av disse i Kina.

Ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC var det mandag morgen registrert 2.210 smittede i Europa. 38 av disse er døde.

I helgen ble det innført nye karanteneråd for helseansatte i Norge. De innebærer at helseansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, blir satt i karantene. Denne karantenen varer i 14 dager fra de er kommet hjem.

En rekke personer, blant andre ansatte ved Ullevål sykehus og studenter fra Universitetet i Oslo, er satt i hjemmekarantene.

2. Viruset er i Norge. Hva kan vi vente oss?

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at den nåværende smittespredningen ikke er uventet.

Helsemyndighetene holder oversikt over antall smittede i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet er alle tilfellene knyttet til smitte i utlandet.

Helsemyndighetene tror smittespredningen nå kan gå over i en ny fase med «smittespredning i Norge uten at vi klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde».

3. Er det lurt å unngå større arrangementer?

Helsedirektoratet vurderer nå om større sportsarrangementer den nærmeste tiden skal gå som planlagt eller om de bør avlyses.

Til helgen skal skifesten Kollen gå av stabelen i Oslo, et arrangement som tiltrekker seg tusenvis av mennesker. Onsdag er det sprintverdenscup i langrenn på Konnerud i Drammen.

– I øyeblikket har vi vurderinger av store arrangementer i alminnelighet, men det er ikke fattet noen avgjørelse ennå, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Helsemyndighetene anbefaler at de som står bak større arrangementer innfører gode hygienetiltak, og at de som er syke, holder seg hjemme.

I flere europeiske land er arrangementer over en viss størrelse blitt avlyst. I Frankrike er alle arrangementer med over 5000 mennesker avlyst for å forsøke å begrense spredningen.

4. Bør reiser til utlandet unngås?

Folkehelseinstituttet fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina. Utenriksdepartementet fraråder også reiser til Fastlands-Kina dersom disse ikke er strengt nødvendige.

Reiser man til områder med vedvarende spredning, bør man unngå kontakt med syke personer og ha god håndhygiene, anbefaler Folkehelseinstituttet. Disse områdene er Hongkong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, ifølge Folkehelseinstituttet.

Koronaviruset har nå spredt seg til hele Vest-Europa etter at Portugal mandag bekreftet to tilfeller av smitte.

Avinor har ikke vurdert noen tiltak i forbindelse med smittespredningen, utover å informere reisende.

Johan Giesecke, rådgiver i Verdens helseorganisasjon, sa mandag at han fraråder unødvendige flyreiser ettersom viruset har spredt seg til flere land.

Oslo universitetssykehus fraråder sine ansatte alle reiser til kurs og konferanser i risikoområder, og fraråder også slike reiser til utlandet for øvrig, med mindre det er strengt nødvendig.

5. Hvordan unngår jeg smitte?

Det finnes foreløpig ingen vaksine mot det nye koronaviruset.

Helsemyndighetene anbefaler å vaske hendene grundig og ofte. Du bør hoste og nyse i et papirlommetørkle, som du kaster etter bruk. Alternativt bør du hoste eller nyse i albuen hvis du mangler papirlommetørkle.

Viruset smitter via dråper, ifølge Folkehelseinstituttet: «Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

Ved indirekte kontakt når viruset er blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.»

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til Aftenposten at det ikke er usannsynlig at virusutbruddet kan vare flere år.

– Det kommer i bølger. Det kan ta måneder eller et par år før vi er frie fra viruset. Det sier vi av erfaring fra tidligere infeksjonssykdommer, sier fagdirektøren.

6. Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg kan være smittet?

Hvis du tror du kan være smittet, skal du ringe fastlegen din. Får du ikke tak i fastlegen, er mulig å ringe legevakten på telefonnummer 116 117.

7. Hvor farlig er det å bli smittet?

Ifølge Folkehelseinstituttet kan det nye koronaviruset gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Informasjon om risikofaktorer er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Over 80 prosent får milde symptomer. De fleste som blir smittet vil ifølge FHI trolig få luftveissymptomer som går over av seg selv, men noen vil få et alvorligere sykdomsforløp med blant annet lungebetennelse.

Ifølge WHOs statusrapport 2. mars er 128 personer av 8774 bekreftede smittetilfeller utenfor Kina som er døde. Av de 25 som hittil har fått påvist koronasmitte i Norge, er det ingen som er alvorlig syke.

(Kilder: Fhi.no, Who.int, Ntb, Aftenposten)