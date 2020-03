Mens Norge gikk i dvale, sto butikkmedarbeidere på dag og natt

Da det ble klart at Norge var på vei inn i en tilstand vi ikke har hatt siden krigen, strømmet en del til matbutikkene og hamstret det de kunne. De rev med seg hermetikk, dopapir, bleier og håndsprit. Rundt dem sprang butikkansatte og etterfylte det de rakk.

Meny Nordstrand var en av butikkene som fikk kjenne på den enorme pågangen fra bekymrede kunder. Torsdag hadde de en omsetning som var fire ganger så høy som tilsvarende dag i fjor.

Setter inn forsterkninger

For første gang har de på Meny Nordstrand vært nødt til å være bemannet 40 timer i strekk. Fra torsdag morgen til fredag kveld sto de ansatte, på skift, på for å etterfylle varer.

– På onsdag kveld da vi merket at det begynte å ta seg virkelig opp, var det flere ansatte som tilbød seg å jobbe torsdag natt, sier Martin Aleksandersen, assisterende butikksjef.

Han forteller at han er både rørt og veldig stolt over innsatsen til alle de ansatte i butikken.

– De jobber lange dager og tilbyr seg å jobbe nattevakter for å holde det gående.

I tillegg til den ordinære staben har de hentet inn tidligere ansatte og tatt kontakt med bemanningsbyråer.

– Det må vi for å kunne hvile egne ansatte og fortsatt få de store varelassene raskest mulig ut i hyllene, forklarer Aleksandersen.

Morten Uglum

Ny yrkesstolthet

Uten mat i hyllene blir det vanskelig å holde Norge i gang. Og mange av de ansatte på Meny Nordstrand kjenner nå for første gang på hvor viktig jobben deres er for samfunnet. De har fått en ny yrkesstolthet mange ikke har kjent på tidligere, mener Aleksandersen.

– De tar samfunnsoppdraget sitt på seriøst for å sikre matforsyningen. De står skikkelig på med mye energi, og de føler veldig på at det de gjør er viktig.

Noen av Aleksandersens ansatte er litt urolig for situasjonen Norge nå står overfor, men det tror han kan være sunt.

– Det gjør jo at man er ekstra nøye med håndvask, avstanden til andre og holder seg hjemme dersom man har vært på ferie, sier han.

Morten Uglum

– Ikke bare gull og grønne skoger

– Det har vært ekstremt hektisk og arbeidskrevende for hele dagligvarebransjen, bekrefter Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening.

Hun forteller at hun opplever at yrkesstoltheten alltid har vært der, men at de nå blir påminnet hvor viktig jobb de faktisk gjør.

– Vi er definert som en samfunnskritisk funksjon, og det viser jo hvor viktig jobb medlemmene vår gjør. Ikke bare nå, men hver eneste dag.

Selv om mange i dagligvarebransjen nå får en oppsving, er det ikke bare gull og grønne skoger for alle medlemmene i Dagligvareleverandørenes foreningen.

– Vi står også overfor permitteringer og en trangere økonomi. Særlig de som leverer til servicebransjen står foran en vanskelig tid.

Utsolgt for enkelte varer

Tore Bekken er administrerende direktør i Asko. De leverer varer til butikkene i Norgesgruppen, som Meny er en del av. Han forteller også om travlere dager enn normalt.

– Vi har betydelig mer aktivitet enn det pleier å være. Vi har tatt i bruk mye mer kvelds- og nattearbeid.

De har hentet forsterkninger fra bemanningsbyråer og sommervikarer.

– Mange av dem som har sommerjobb hos oss går på skolen, og nå som skolene har stengt har flere mulighet til å jobbe i stedet.

Han forteller at noen butikker er tomme for varer som har lang utløpsdato som mel, dopapir, suppeposer og knekkebrød. Men det er ingen grunn til bekymring.

– Varer vi har på lager går raskt ut i butikker, men hvis vi blir tomme for enkelte varer tar det noen dager for produsentene å lage produktene.

Varer fra utlandet kommer også som normalt.