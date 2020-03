Pressekonferansen oppsummert: Koronalov, portforbud og hyttenekt

1. Legger frem koronalov

Onsdag ettermiddag legger regjeringen frem et nytt lovforslag. Om den blir vedtatt vil regjeringen kunne innføre regler raskt uten at dette må behandles i Stortinget. Det vil fortsatt være mulig for Stortinget å stoppe nye forskrifter med en tredjedel av stemmene.

Ifølge Erna Solberg er dette nødvendig fordi behandlingen i Stortinget går for tregt. Dette gjøre regjeringen lite fleksibel. Regjeringen håper å få det nye lovforslaget behandlet allerede torsdag.

Solberg la vekt på at forslaget om en fullmaktslov er drøftet med partiene på Stortinget. Deler av innholdet har også vært på høring i forbindelse med at regjeringen har hatt et lovforslag på høring med lignende opphold, men som så ble trukket, ifølge statsministeren.

Ifølge lovforslaget skal regjeringens utvidede fullmakter vare i seks måneder. Regjeringen ønsket opprinnelig en varighet på 12 måneder.

2. Produserer smittevernsutstyr i Norge

Mange sykehus og kommuner har meldt om at de mangler smittevernsutstyr.

– Alle skal vite at regjeringen gjør alt vi kan for å skaffe dere det, sa helseminister Bent Høie.

Han fortalte at en norsk bedrift nå skal produsere smittevernsfrakker. En annen bedrift vil produsere desinfiseringsvæske. Oslo kommune har i dag fått ekstra forsyninger.

3. Oppdaterte koronatall

28.522 personer er testet for koronaviruset i Norge. Det er et høyt tall, fortalte Lene Vold i Folkehelseinstituttet. 1423 personer er smittet i Norge. Tallet har økt med 116 det siste døgnet.

– Vi ser nå at det er en svak, men ikke dramatisk stigning, sier Vold.

Det er rapportert om seks dødsfall i Norge. 68 personer ligger på sykehus. 18 av disse er på intensivavdeling.

Bare De forente arabiske emirater, Island og Sør-Korea har testet flere enn Norge i forhold til antall innbyggere.

4. Bygger system for selvrapportering

Myndighetene jobber nå med å bygge et system for selvrapportering av luftveissymptomer. Rapporteringen vil skje på Helsenorge.no. Den som rapporterer, vil være anonym. Systemet vil gi myndighetene bedre oversikt og mulighet til å bekjempe viruset.

5. Svarte på spørsmål om portforbud

Erna Solberg fikk spørsmål om det haster med strengere tiltak nå som dødsfallene har gått fra tre til seks.

– Vi kommer til å se flere og høyere dødstall fremover, særlig blant personer med svak helse som allerede er innlagt i en omsorgsinstitusjon. Portforbud for alle andre vil i utgangspunktet ikke hjelpe dem, sa Solberg.gh

6. Kan nærme seg hyttenekt

Den nye loven vil gjøre det mulig for regjeringen å stenge adgangen til hytter på kort varsel. Regjeringen gjentok oppfordringen om å ikke oppholde seg på hytter. Begrunnelsen er at hyttekommunene ikke har kapasitet til å håndtere mange syke mennesker.

– Hvis vi ikke ser at dette endrer seg i løpet av de neste dagene, blir vi nødt til å stenge adgangen til hyttene, sa Solberg.

På spørsmål om hun ser for seg at det skal bli forbud for opphold på samtlige hytter i Norge i påsken, som starter om drøye to uker, svarte hun:

– Det er ennå noe tid til påske.