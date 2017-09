Moxnes: Tidenes beste valg og gjennombrudd for Rødt

Da Moxnes gikk på scenen under partiets valgvake mandag kveld, hadde Rødt 2,5 prosent av stemmene og ett mandat på Stortinget.

– Føles det bra å være et stortingsparti, ropte Moxnes til jublende partifeller.

– Jeg føler med dere, for å si det sånn. I dag har titusener stemt Rødt for aller første gang fordi vi viser handlekraft mot Forskjells-Norge. Det er et gjennombrudd for rødt og utrolig, utrolig bra, fortsatte han.

Moxnes roste Rødt for å ha reist seg etter forrige valg, nesten doblet antall medlemmer og lovet at partiet vil være der for alle menneskene som er lei av den borgerlige regjeringen og ønsker et nytt flertall.

Rødt-lederen sa det foreløpig er for tidlig å si hva det endelige valgresultatet blir, og han kom med en klar beskjed til statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringen:

– Kanskje vinner dere valget, men kampen om hva dere får gjennomført i regjering og på Stortinget, har så vidt begynt.

Kvittet seg med svakheter

Moxnes fortalte partifellene at Rødt under denne valgkampen har hatt et langt sterkere lag.

– Vi har nesten uten penger vunnet valgkampen på nett. Og vi er snart dobbelt så mange medlemmer som vi har for fire år siden.

Rødt er partiet som har størst fremgang i oppslutning fra forrige valg (3,3 prosentpoeng). Partiet vinner ett nytt mandat.

Gir Ap skylden

Rødt-nestleder Marie Sneve mener Arbeiderpartiet har gjort et dårlig valg, og at partiet må ta skylden dersom det borgerlige flertallet fortsetter.

– Det er ikke vi som har gjort et dårlig valg. Ap har ikke tatt bekymringene folk har om økonomi, arbeidsliv og miljø på alvor, sier nestleder Marie Sneve.

Hun er likevel svært fornøyd med Rødts foreløpige resultat. Rødt ligger an til å få ett mandat, med 2,7 prosent i Valgdirektoratets første prognose.

– Nå tyder det på at Rødt kommer inn på Stortinget, og vi er enormt fornøyde med å gjøre et historisk godt valg. Vi er veldig glade og fornøyde, men redde for at det borgerlige flertallet skal holde, sier hun.