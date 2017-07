Forfatter og kunstner Stein Mehren er død

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Stein Mehrens død. Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forlegger Mads Nygaard ifølge Dagbladet.

Han har skrevet over femti bøker, hovedsakelig lyrikk, men også essays, romaner og dramatikk. Diktene hans rommer en sjelden fantasi og varhet for klangene og nyansene i språket, og de utvider våre erfaringer og får oss til å se verden på en ny måte, skriver Aschehoug i en pressemelding.

Stein Mehren har vært svært syk av Parkinson.

Debuterte i 1960

«Å dikte er å dikte sammenheng», har Mehren sagt, og gjennom hele sitt forfatterskap holdt han fast ved troen på poesien som en egen erkjennelsesvei, skriver forlaget.

Mehren var som forfatter mest kjent for å skrive dikt, i tillegg til romaner, essays og teaterstykker. Han debuterte med diktsamlingen «Gjennom stillheten en natt» i 1960.

Ifølge Mehren selv debuterte han som billedkunstner i Dagbladet for 50 år siden, da han illustrerte et dikt for avisen i 1967. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke kollektivutstillinger.

Mehren utga over 30 diktsamlinger, og fikk syv nominasjoner til Nordisk råds litteraturpris.

– Fremtredende dikter

Stein Mehren ble født i Oslo 16. mai 1935 og studerte filosofi i Oslo, i tillegg til engelsk språk og litteratur i Cambridge og biologi og humaniora i München, ifølge Norsk biografisk leksikon.

«Mehren markerte seg raskt som en fremtredende dikter og har siden debuten holdt posisjonen gjennom sitt rike og produktive forfatterskap. Han brakte noe nytt inn i norsk lyrikk.», skriver forlaget Aschehoug på sine nettsider.

Ifølge forlaget har han ved siden av egne utgivelser blant annet bidratt i ulike antologier, utgitt to cd-er og konserter med Ketil Bjørnstad og skrevet artikler for aviser.