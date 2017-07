Mann omkom i steinbrudd i Telemark

Klokken 15.46 meldte politiet i Telemark på Twitter at det hadde vært en alvorlig arbeidsulykke i steinbruddet. Kort tid etter opplyste de at en person var bekreftet omkommet.

Mannen omkom da et dekk eksploderte i forbindelse med dekkskifte på en stor truck. Operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt opplyser til NTB at det var en norsk mann i slutten av 20-årene som omkom.

Ulykken skjedde på området til Rocks of Norway i Langangen, skriver TA. Rocks of Norway har leid ut området til et annet firma og er dermed ikke involvert i hendelsen.

– Det er ikke avklart om mannen jobbet for firmaet som driver i steinbruddet, eller om han var leid inn fra et annet selskap, sier Larsen til NTB

Politiet foretar åstedsundersøkelse, og Arbeidstilsynet er varslet.