I 12 timer kjempet Sigbjørn og ti andre for å redde 45 000 flasker med vin fra flom

– Det var snakk om verdier til flere titalls millioner kroner.

Sigbjørn Slåtten er sjeleglad for at vinen er berget.

14 minutter siden

(Bergens Tidende): Denne helgen har det som blir ansett som den neste verste flommen i moderne tid arrow-outward-link herjet på Vestlandet.

Voss er blant stedene som er hardest rammet og ordfører Hans-Erik Ringkjøb forteller at flommen har gjort store skader. arrow-outward-link

Vann har tatt seg inn bolighus arrow-outward-link så vel som bygninger i sentrum.

På Hotel Park vasser ansatte rundt i vann, i natt var de redd for at det skulle gå virkelig galt, skriver BT arrow-outward-link .

Vannet fosset inn i Park Hotell fra fredag ettermiddag og utover natten.

Verdier til titalls millioner kunne gått tapt

Klokken 16 fredag ettermiddag fikk Sigbjørn Slåtten, som representerer eieren av hotellet, beskjed om at vann fosset inn.

Én ting sto i hodet på Slåtten.

45 000 flasker med vin sto i fare for å bli tatt av flommen.

– Det var snakk om verdier til flere titalls millioner kroner. Jeg var redd flaskene bare skulle flyte rundt i vannet.

Vinen er flyttet slik at den ikke står i fare for å bli tatt av flom.

Reddet den dyreste vinen først

Sammen med ti andre satte Slåtten i gang med redningsarbeidet.

– Det var et eneste stor kaos. Vi visste ingen ting om hvor mye vannet kom til å stige, så vi fokuserte på å redde de dyreste vinene som Burgundervinene først

Slåtten understreker at glasset tåler vann, men at etikettene ville blitt skylt bort, og at de derfor ikke ville hatt kontroll på hva de mange tusen flaskene inneholdt.

– Det kunne blitt som å kjøre rundt i en Rolls-Royce men ha en annen logo utenpå.

Den eldste vinen i samlingen. En madeira vin fra 1864.

– Julebordet reddet

Gjengen holdt på til klokken 04 lørdag morgen med å flytte flaskene opp fra gulvet.

Slåtten forteller at det bare var snakk om centimeter før mye av vinen hadde blitt tatt av vannet.

Lørdag formiddag kan Slåtten fortelle at møterommet er helt ødelagt. Likevel er han lettet og stolt over at de ha klart å berge vinen.

– Dette er kanskje verdens beste vinkjeller. Nå er julebordsesongen reddet og kan gå som normalt med god vin.

Bekymringen om at enorme verdier skulle gå tapt fikk Slåtten også kjenne på i 2014.

– For åtte år siden sto vann en halv meter opp i vinkjelleren. På den tiden håpet jeg det aldri skulle skje igjen, men nå håper jeg virkelig at dette er siste gang.