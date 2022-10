Barneministeren: – Vi må bort fra dagens «markedsbarnevern»

Regjeringen vil fase ut kommersielle barnevernsinstitusjoner. Urealistisk, advarer hennes egne byråkrater. Men barne- og familieministeren står på sitt.

De siste årene har myndighetene brukt 14 milliarder på å kjøpe barnevernsplasser av kommersielle selskaper. Nå vil regjeringen fase ut de private aktørene.

– Vi må bort fra dagens «markedsbarnevern» med utstrakt bruk av anbud. Det er en viktig verdi i velferdsstaten at vi klarer å gi et tilbud til de mest sårbare barna i egen regi, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Aftenposten har det siste året gransket situasjonen for noen av de mest sårbare barna i barnevernet. Mange barn med alvorlige psykiske lidelser settes i dag ut på anbud til private barnevernsinstitusjoner.

I løpet av de siste seks årene har det offentlige kjøpt plasser på private institusjoner for nesten 14 milliarder kroner.

For hvert år har pengebruken økt: fra 1,8 milliarder i 2016 til 2,6 milliarder i 2021.

Det vil si en økning på 40 prosent på få år.

Aftenpostens kartlegging av statens og Oslo kommunes kjøp av private institusjonsplasser, viser at det offentlige har gjort seg avhengig av de kommersielle aktørene de ønsker å avvikle.

Toppe legger ikke skjul på at kostnadsøkningen er dramatisk for sektoren.

– Det er fort å komme dit at man blir så avhengig av det private at det blir vanskelig å gjøre noe med. Vi er ikke der ennå, men vi nærmer oss. Derfor vil vi nå fase ut kommersielle private aktører, sier hun.

Fakta Slik har vi regnet Aftenposten ba i januar fem Bufetat-regioner om innsyn i deres kjøp av private institusjonsplasser for årene 2016-2021, både fra kommersielle og ideelle leverandører. Vi ba om at beløpene ble brutt ned på beløp pr. enkeltaktør for hvert år. Oslo kommune kjøper ikke institusjonsplasser gjennom Bufetat. For å få oversikt over Oslos bruk av private aktører, måtte vi sende innsynsbegjæringer til 15 bydeler. Tallene fra hver region og hver bydel ble lagt inn i et regneark, vasket og analysert. Beløpene vi har innhentet er i milliarder kroner: 2016: 1,8 2017: 2 2018 2,4 2019: 2,5 2020: 2,6 2021: 2,6 I nominelle kroner (faktisk kronebeløp) utgjør dette en økning på 40 prosent. Hvis vi regner om beløpene til 2021-kroner, utgjør det en økning på 25 prosent. Da tar man hensyn til inflasjonen i perioden. Når vi regner om årsbeløpene til 2021-kroner, blir totalsummen 14,7 milliarder kroner. Vis mer

Dramatisk økning

Intensjonen i Hurdalsplattformen er tydelig: «Desse barna bør det offentlege sjølv ta hand om.» Men hittil er det bare bevilget 150 millioner kroner til den store snuoperasjonen.

– Milliardene som tidligere er brukt til kjøp hos kommersielle, skal vris til statlige og ideelle plasser. De 150 millionene er i tillegg til den omstillingen og dermed en styrking. 14 milliarder er en oppsummering for flere år, mens 150 millioner er en engangssum, sier Kjersti Toppe.

De sårbare barna trenger ofte tverrfaglig hjelp.

– Dagens høye bruk av private aktører fører til at hjelpetilbudet blir oppstykket, sier barneministeren.

Regjeringens løsning er å overføre driften til statlige aktører innen 2025. Målet er å få til et mer helhetlig tilbud, med bedre samhandling mellom tjenestene.

Men dagens virkelighet er langt unna regjeringens ønsker.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener det er fullt mulig å fase ut de kommersielle aktørene i barnevernet.

Utfasing innen 2025 ikke mulig

«Urealistisk», svarte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) da departementet nylig ba dem lage modeller for utfasingen av kommersielle aktører og regne på hvor mye det ville koste.

I svarbrevet som Aftenposten har fått innsyn i, står det:

«Departementet ber oss om å foreslå to alternative modeller for utfasing, hvorav én er fullført innen 2025 og én planlegges over noen flere år. Vi har laget modeller i tråd med dette, men vil understreke at vi vurderer den første modellen som ikke realistisk».

Bufdir skriver at det vil være vanskelig å skaffe nok egnede eiendommer og bygninger. De påpeker også at det er stor risiko for at de ulike regionene ikke har kapasitet til å etablere så mange statlige barnevernsinstitusjoner på så kort tid.

– Per i dag trenger Bufetat de kommersielle leverandørene for å oppfylle bistandsplikten, sier anskaffelsesdirektør Magnus Askim i Bufdir.

Les også «Alle så barnet vårt gå til grunne»

Anskaffelsesdirektør Magnus Askim i Bufdir.

Frykter flere og dyrere enkeltkjøp

Er det egentlig mulig å kvitte seg med private barnevernsselskaper?

Bufdir slår fast at de i stor grad er avhengig av kommersielle aktører de neste årene.

I svarbrevet til departementet skriver de at de kan komme i en situasjon der deres egne institusjoner ikke har nok kapasitet, hvis de ikke har avtaler med kommersielle firmaer.

Direktoratet frykter at resultatet av regjeringens vedtak vil bli flere og dyrere enkeltkjøp.

– En utfasing krever nødvendig finansiering over flere år. Kort sagt handler det om å styrke det statlige institusjonstilbudet gjennom økt bemanning, kompetanseutvikling og tilrettelegging av bygg, sier Magnus Askim i Bufdir.

– Bufetat kan ikke avvikle bruken av kommersielle aktører før det er bygget opp tilstrekkelig kapasitet i det statlige og ideelle apparatet.

Krever nye beregninger

Kjersti Toppe sier vedtaket er faglig forankret.

– Jeg er veldig utålmodig, men innser at utfasingen må skje gradvis.

– Hvordan skal en utfasing få ned kostnadene?

– Forgjengerne våre sa at det offentlige ikke har kapasitet til å ta seg av de mest sårbare barna. Det kan ikke jeg stå for. Dette dreier seg om barn staten har ekstra ansvar for. Da må staten tilby dem den aller beste hjelpen, uten å være avhengig av utenlandske konsern. Vi vil løfte pengene tilbake til offentlig og ideell drift, sier barneministeren.

Det er ikke bare innenfor barnevernet regjeringen vil slutte å bruke private aktører. Et utvalg ser nå på hvordan man kan fase ut kommersielle i en rekke velferdstjenester som barnehager, skoler og eldreomsorg.

Hva det vil koste å kvitte seg med de kommersielle barnevernsfirmaene, er vanskelig å få svar på.

– Tallene vi har fått fra Bufdir, viser stor usikkerhet rundt de konkrete størrelsene. Det er en del forutsetninger ved disse tallene jeg stiller spørsmål ved. Jeg vil derfor be om at det blir gjort nye beregninger, sier barneministeren.

Det har Bufdir ingen kommentar til.

I statsbudsjettet for neste år foreslås et kutt på 180 millioner i bevilgningene til barnevernet.

Toppe mener det ikke hindrer utfasingen.

– Reduserte midler til barnevernet henger sammen med at det er færre barn som søkes inn til institusjoner. Tallet på plasser må reduseres i tråd med forventet behov. Det politiske målet om avkommersialisering står fast. Det har allerede skjedd en bevegelse ved at andelen oppholdsdøgn i kommersielle institusjoner har gått noe ned de siste årene, sier hun.