Kvinne dømt for å ha svindlet Nav for 185.000 kroner

En kvinne fikk dagpenger samtidig som hun jobbet nesten 100 prosent. Nå er hun dømt til fengsel for grovt bedrageri. Selv nekter hun straffskyld.

En Oslo-kvinne i 30-årene er dømt til 45 dager fengsel for å ha svindlet Nav for 185.000 kroner.

15 minutter siden

I nesten åtte måneder mottok en kvinne i 30-årene i Oslo dagpenger fra Nav. Hun unnlot å oppgi hvor mye hun jobbet da hun søkte om pengene.

Totalt fikk hun utbetalt 185.000 kroner fra Nav, som hun egentlig ikke hadde krav på.

Nå dømmes kvinnen til 45 dager fengsel for grovt bedrageri, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett.

Kvinnen har to uker på seg til å anke.

«Jeg har ikke sett dommen eller snakket med klienten så jeg har ingen kommentar foreløpig», skriver kvinnens advokat Aase Karine Sigmond i en SMS til Aftenposten.

«Travelt på jobb»

Dagpenger gis til personer som er permittert eller har mistet minst 50 prosent av arbeidstiden sin. Kvinnen skal ha jobbet opp mot 100 prosent i perioden hun fikk dagpenger, ifølge dommen.

Selv om kvinnen jobbet nesten 100 prosent, trodde tiltalte at hun hadde krav på dagpenger fra Nav. Det forklarte hun i retten. Dette antok hun skyldtes regler og rettigheter som følge av koronapandemien.

Kvinnen forklarte i retten at hun var klar over hva dagpenger er. Hun skal imidlertid ikke ha lest informasjonen hun fikk fra Nav da søknaden om dagpenger ble innvilget.

Grunnen til at hun ikke oppga hvor mye hun jobbet, var at utfyllingen gikk raskt og på automatikk, hevdet kvinnen. Hun tenkte ikke at hun skulle fylle ut timene hun faktisk arbeidet. Hun skal også hatt det travelt på jobb, har hun forklart.

Kvinnen jobbet over 1200 timer i perioden, men opplyste bare om 59 av dem.

Da kvinnen ikke sjekket bankkontoen, så hun ikke at hun fikk både Nav-penger og lønn, forklarte hun.

Nesten dobling i inntekter

Kvinnen blir ikke trodd av retten. De påpeker at de elektroniske meldekortene er enkle å fylle ut og at hun må ha forstått innholdet i spørsmålene og svarene hun ga i meldekortene.

Penger fra både Nav og arbeidsgiver førte til nærmere en dobling av inntekten. Retten mener det fremstår svært påfallende at hun ikke skal ha lagt merke til dette over en så lang periode.