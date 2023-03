Nansen ville ikke kjent igjen Framstredet. Alt er forandret.

Det har skjedd et varig skifte i Framstredet. Isen er blitt tynnere, og det er langt færre tykke isrygger.

Is- og havforskere undersøker isen i Framstredet under den årlige ekspedisjonen.

15.03.2023 16:01

Fridtjof Nansen ville neppe forstått hvor han var, om han ble plassert midt i Framstredet i dag. Da han lot «Fram» fryse inn for å drive mot Nordpolen fra 1893 til 1896, var isen tykk og utallige høye isrygger med sammenpresset is skapte et kupert landskap.

Sånn er det ikke lenger.