Problemer på Follobanen: Tog sto fast i tunnel i over tre timer

Frustrerte passasjerer mellom Oslo og Ski satt fast i et tog i en tunnel i over tre timer mandag ettermiddag. Togtrøbbelet varer trolig ut kvelden.

Passasjerene satt for det meste i mørket på toget som står fast i en tunnel mellom Oslo og Ski.

22.05.2023 15:09 Oppdatert 22.05.2023 15:57

Det ble bom stans i den nær 20 kilometer lange Blixtunnelen da et lokaltog kom i berøring med en kontaktledning på taket, slik at den falt ned, i 12.30-tiden mandag.

Siden ble passasjerene sittende der, delvis i mørket, ettersom strømmen kom og gikk, forteller en av passasjerene, Josef Saleh, til Aftenposten.

Først etter over tre timer ble passasjerene tauet tilbake til Oslo S.

Toget som sto stille, var på vei i retning Moss. Blixtunnelen er Nordens lengste jernbanetunnel og går med to løp gjennom Ekebergåsen mellom Oslo og Ski.

Ampert

Saleh sier informasjonen til passasjerene underveis var svært dårlig.

– Vi fikk beskjed om at det skulle komme et nytt tog å hente oss, og at det ville ta én time. Men nå har det gått mer enn to timer, og vi har ikke fått noen ny beskjed. Så vi vet ikke hva som vil skje eller hvor lang tid det vil ta, fortalte han Aftenposten i 14.30-tiden.

Han sier stemningen var amper og frustrert på toget. Flere var på vei til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås for å avlegge eksamen. Andre kom grundig for sent på jobb.

Rundt 70 passasjerer var om bord i toget.

Hendelsen førte til strømproblemer mellom Oslo S og Ski og mange forsinkelser og innstillinger mandag ettermiddag.

Håper på bedring til i morgen

Strømproblemene på Follobanen varer trolig ut kvelden, opplyser Bane Nor til NTB.

– Vi håper at feilen er utbedret innen i morgen tidlig, sier pressevakt Olav Nordli i Bane.

Bane Nor fikk beskjed om stansen cirka klokken 12.30. Årsaken er en kjøreledning som er revet ned.

Toglinjene som påvirkes, er R22 Oslo S – Mysen, L2 Stabekk – Oslo S, R21 Oslo S – Moss og RE20 Oslo S – Halden.

Også på Gjøvikbanen fører feil på en kjøreledning til trøbbel, og det er stengt for togtrafikk mellom Grua og Harestua. Også her står et tog fast, men alle passasjerene er hentet ut.

Her rammes toglinjene R31 Oslo S – Jaren, Gjøvikbanen og RE30 Oslo S – Gjøvik, Gjøvikbanen.