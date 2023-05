For å beskytte landet vårt har vi lenge vært helt avhengig av allierte. Nå må Norge også klare å stå i en krig alene over lengre tid, mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Dette er forsvarssjefens plan

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen råder regjeringen til å satse stort på missiler og luftvern. Og han vil ha en helt ny flåte av fartøyer til Sjøforsvaret.

25.05.2023 14:41 Oppdatert 25.05.2023 15:33

Et av de viktigste oppdragene til forsvarssjefen er å gi råd om hvordan Forsvaret skal se ut de neste årene.

I starten av juni legger Eirik Kristoffersen frem sitt første fagmilitære råd for regjeringen. Det skal stake ut kursen for langtidsplanen for Forsvaret, som kommer i 2024.