Kommunal toppleder fikk avskjedsfester for 300.000 kroner

Kommunebudsjettet i Arendal beskrives som vaklende og usikkert. Likevel ble kommunedirektøren takket av med fester for 300.000 kroner på fellesskapets regning da han sluttet.

Mens kommunebudsjettet vakler, ble kommunedirektøren feiret for 300.000 kroner. Festlighetene foregikk her i gamle Arendal rådhus. Arkivbilde.

16.01.2023 19:29 Oppdatert 16.01.2023 19:58

Da daværende kommunedirektør i Arendal kommune, Harald Danielsen, la frem forslag til kommunebudsjett for 2023, beskrev han det som «et budsjett på leirføtter».

– Det er mer preget av risiko enn kutt og er veldig uforutsigbart på grunn av usikkerhet knyttet til inntekter og utgifter, sa Danielsen til NRK i november.

Seks uker senere kostet hans egne avskjedsfester sørlandskommunen 300.000 kroner.

Det er Agderposten som har fått innsyn i dokumenter som viser hvordan pengene ble brukt.

Feiret i etapper

Ved årsskiftet gikk Danielsen inn i pensjonistenes rekker, etter 23 år i jobben som kommunedirektør. Det ble feiret ved to ulike anledninger.

Først med en fire retters middag for enhetslederne i kommunen den 13. desember. 55 gjester var til stede, og et lokalt mannskor sto for underholdningen.

Pris: 97.000 kroner.

Kunstverk, konsert og hvite duker

To dager senere ble Danielsen feiret nok en gang. Denne gangen med 80 gjester til bords, ifølge Agderposten. Begge middagene ble avholdt i Arendal gamle rådhus.

Menyen besto denne gang av tre retter. Fakturaen fra kommunens kjøkkentjeneste endte på 135.000 kroner. Av disse ble 10.000 brukt på blomster og sjokolade alene.

Tre ulike artister ble leid inn som underholdning, og den avtroppende direktøren ble overrakt et kunstverk av Kjell Nupen til en verdi av 25.000 kroner.

Det var ordfører Robert Cornels Nordli og varaordfører Terje Eikin som sto for planleggingen av festene. Det er politikerne i Arendal som har arbeidsgiveransvar for kommunedirektøren.

Fløy inn gjester på kommunens regning

I tillegg til bystyrerepresentanter, tillitsvalgte og sjefer i Arendal kommune, var også Danielsens familie invitert.

Kommunen spanderte dessuten flybilletter til over 13.000 kroner for to av Danielsens barn, så disse også kunne delta i festlighetene, skriver avisen.

Den samlede prisen på fest nummer to ble dermed 193.000 kroner.

– For dem som tok fly, tilbød vi å dekke reisen. Det var ene og alene mitt og ordførerens initiativ, ingen forventning fra Harald, sier varaordfører Eikin til Agderposten.

– Det var veldig hyggelig at de inviterte mine barn. Jeg synes det var raust at de spanderte flyturen på de to som måtte ta fly. Jeg er veldig glad og takknemlig for det, sier Danielsen til Agderposten.

Gavekort på 3000 kroner

Ifølge personalhåndboken til Arendal kommune skal ansatte med over 20 års ansiennitet få et gavekort på 3000 når de slutter eller går av med pensjon. Danielsen mottok dette i tillegg til kunstverket.

– Jeg vil bemerke at kommunedirektøren er i en særstilling, siden han er den eneste som er ansatt av folkevalgte.

Det finnes ingen retningslinjer for hvor mye som kan brukes på avskjedsfester i Arendal kommune.