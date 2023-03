Krig og energikrise: Derfor drar kronprinsparet til Storbritannia nå

Energipanikk og samarbeid i krise, boksalg og kongelig glans: Denne uken skal en stor norsk næringslivsdelegasjon og kronprinsparet besøke Storbritannia.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit blir omtalt som døråpnere for norsk næringsliv. Her fra støttemarkeringen for Ukraina utenfor Nobels Fredssenter 16. februar.

01.03.2023 05:42

De skulle egentlig på tur i fjor høst, men dødsfallet til dronning Elizabeth førte til at turen ble utsatt.

Nå er programmet igjen stablet på bena for det viktigste besøket for norske myndigheter og næringsliv i år.

At det er britene som får besøk, er ikke tilfeldig. Det er et historisk bånd mellom de to nasjonene som går langt tilbake.

Og etter Ukraina-krigen er Norge og Storbritannias forhold blitt forsterket.

Krigen har utløst energipanikk i Europa. Storbritannia er helt avhengig av Norge for sin energiforsyning.

Krigen har også utløst en usikker sikkerhetssituasjon. Norge er helt avhengig av britene for fysisk sikkerhet som den viktigste allierte i Europa.

Sikkerhet og energisamarbeid er en del av grunnen til at Norge sender over 400 næringslivsledere og bedrifter, tre fagstatsråder og kronprinsparet til London i tre dager.

– Dette dreier seg om gjensidig samarbeid for å trygge fred og sikkerhet i Europa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Skal mest sannsynlig møte prins William og prinsesse Kate

At de kongelige er med, er svært viktig for næringslivsdelegasjonen og sender et tydelig signal, sier utenriksministeren.

Innovasjon Norge omtaler kronprinsparet som viktige døråpnere for norsk næringsliv.

– Når kronprinsparet reiser til London, hvor de ledsages av tre ministre, viser det hvor viktig dette besøket er for Norge. Det sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Det er nært slektskap mellom den norske kongefamilien og den britiske.

Kong Harald er avdøde dronning Elizabeths tremenning. Dronningen er det eneste statsoverhodet som har avlagt tre statsbesøk til Norge, og hun besøkte tre forskjellige norske konger.

Det norske kongeparet har hatt en årlig tradisjon med å feriere i England.

Med tanke på de nære familierelasjonene antas det at kronprinsparet vil møte prinsen og prinsessen av Wales når de først er i den britiske hovedstaden. Det er ikke offisielt bekreftet når de to tronarvingene skal møtes.

Daværende hertugpar prins William og hertuginne Kate møtte det norske kronprinsparet i februar 2018. Her i Holmenkollen på andre dag av norgesbesøket.

Krisehjelp fra Norge

Norske myndigheter håper besøket sender et sterkt signal til en kriserammet nabo. For britene sliter med både en økonomisk krise, der prisene har steget voldsomt, og et overbelastet helsevesen.

Storbritannia er Norges viktigste og største eksportmarked. 40 prosent av all gass som landet importerer, kommer fra Norge.

– Britene er helt avhengig av å ha gass i kranen fra Norge som en forutsigbar og trygg partner. En forsyningskrise ville vært kritisk for den britiske befolkningen, derfor er det viktig at Norge stiller opp for en av våre nærmeste allierte, sier Huitfeldt.

Forventer flere avtaler

Det spesielle med Storbritannia er den store satsingen på havvind, der norske bedrifter allerede har fått konsesjoner, forteller Haugli i Innovasjon Norge.

– Denne næringslivsdelegasjonen er spekket med grønt, fremtidsrettet næringsliv.

Han tror flere norske bedrifter vil lande avtaler etter besøket.

– Vi forventer at det blir økt interesse for samarbeid med norske bedrifter generelt, og vi får gode tilbakemeldinger fra bedriftene som deltar på slike delegasjoner om at de har stort utbytte av det, sier Haugli.

Norges ambassadør til Storbritannia, Wegger Chr. Strømmen, omtaler besøket som betydningsfullt og forteller om stor interesse fra britisk næringsliv.

– To tredjedeler av de påmeldte til næringslivsprogrammet representerer britiske selskaper, og vi er glad for den store interessen for besøket på britisk side, ambassadøren.

Men det er ikke bare grønt næringsliv Norge vil trekke frem denne uken.

Norsk sjømat, teknologi, musikk og litteratur står også i sentrum.

I 2019 reiste kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon til den internasjonale bokmessen i Frankfurt med Litteraturtoget fra Köln.

– Kronprinsessen er en lesehest

Storbritannia er et viktig marked for norsk litteratureksport. Under besøket skal kronprinsesse Mette-Marit delta på et litteraturseminar med tre kjente norske forfattere.

Målet er å nå britiske bokhandlere og sette søkelyset på litteratur fra Norge. Og at kronprinsessen er med, kan ha stor verdi.

– Kronprinsessen er selv en lesehest, og hun har troverdighet som litteraturformidler, sier direktør Margit Walsø i Norla, Senter for norsk litteratur i utlandet.

Da kronprinsen deltok på et bransjetreff om skjønnlitteratur i New York i desember 2022, kom det flere rettighetssalg av norske bøker umiddelbart etterpå.

En annen stor bragd for norske forfattere er å få både saksprosa og skjønnlitteratur oversatt til engelsk. Flere kjente forfattere har nådd dette målet.

– Boken blir ikke bare tilgjengelig for det engelske markedet, men også for internasjonale redaktører som ikke leser norsk, sier Walsø, som har store forventninger til litteraturtreffet i London.