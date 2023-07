Årets pride-parade i Oslo er i gang

– Pride er en stor fest, men med et tungt alvor, sier Gisle Agledahl.

Statsminister Jonas Gahr Støre, justisminister Emilie Mehl og byrådsleder Raymond Johansen var alle med på feiringen. Vis mer

Lørdag går pride-paraden i Oslo fra Grønland til Rådhusplassen. Tusenvis av folk trekker til Oslos gater, som fylles av regnbuefarger, flagg og glitter. Solen skinner, og fortauene er fulle av mennesker som skal se på paraden.

De har nettopp begynt å gå, og musikken runger utover mens folket jubler. Men i bunn ligger det et stort alvor.

– Det er den første ordentlige feiringen på flere år. Jeg tror vi er mange som kjenner at det blir ekstra godt å være samlet nå.

Det sier Gisle Agledahl, journalist og programleder kjent for blant annet programmet «Jævla homo», som handler om hvordan det er å være homofil i Norge i dag.

Selv skal han feire pride med glitter, kjærlighet og tårer.

– Antageligvis litt mer av sistnevnte enn jeg pleier. Pride er en stor fest, men med et tungt, tungt alvor i bunn, sier han.

– Det er den første ordentlige feiringen på flere år. Jeg tror vi er mange som kjenner at det blir ekstra godt å være samlet nå, sier Gisle Agledahl, journalist og programleder

Urolig for veien videre

Det siste året har vært spesielt, med økt hets og trakassering i kjølvannet av det groteske terrorangrepet i fjor sommer.

– Når du også vender blikket ut og ser hva skjer med rettigheter og aksept i andre land, er jeg urolig for veien videre, sier Agledahl.

Han fortsetter:

– Vi må bare brette opp ermene og jobbe på, både du og jeg og alle andre som ønsker seg et samfunn hvor det er plass til oss alle.

Agledahl skulle ønske at de som synes det blir for mye regnbueflagg, visste hvor mye lettere skeive liv blir av at man ser at man er trygg og akseptert.

– Jeg går i paraden for at skeive minoriteter skal få leve gode, trygge liv, uansett hvem vi er.

Det er et spesielt bakteppe under årets pride. Kulturministeren slår fast at Oslos innbyggere ikke vil tolerere hat.

– Tolererer ikke hatet

Blant de som går i toget finner vi den ferske kulturministeren Lubna Jaffery.

– Det er veldig rørende og sterkt å få gå her. Jeg er nesten litt på gråten, forteller hun.

Jaffery synes det har vært veldig fint å feire sammen med den skeive familien i de siste dagene.

– Vi tar byen tilbake, sammen. Det er fullt av folk i gatene. Det er et tegn på at vi ikke tolererer hatet.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre helt enig i. Han mener at når så mange møter opp på pride, så er det et uttrykk for at Oslo er en raus by.

– Det er flott å kunne gå i tog, og flott å se alle menneskene, sier han.

– De som har ansvar for sikkerheten har gjort en veldig god jobb, mener statsministeren.

Forstår at folk er redde

Nylig kom frem at en av fem ikke tror det er trygt å feire pride.

– Jeg kan forstå det, etter fjoråret. De som lever i en skeiv hverdag og som utsettes for sjikanering og diskriminering, det er det vi skal motvirke med denne dagen, sier statsministeren.

Støre mener det er mye trygghet i at så mange folk samles i gatene.

– Ingen er fri før alle er fri.