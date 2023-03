Norge kaller omstridt barnevernsfilm fiksjon. Nå raser barnas mor: «Ikke avvis det som fiksjon, jeg har opplevd denne historien.»

Kvinnen som filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway» er basert på, tar et kraftig oppgjør med Norges ambassadør i India. – Jeg fordømmer den falske uttalelsen fra den norske ambassadøren i avisene.

Sagarika Chakraborty har nå skrevet et tilsvar til ambassadør Hans Jacob Frydenlund. Hun reagerer på at ambassadøren kaller filmen fiksjon.

23.03.2023 12:01 Oppdatert 23.03.2023 12:34

Fredag hadde den indiske filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway» premiere i flere land, deriblant Norge og India. Filmen er basert på historien til et indisk par som flyttet til Stavanger da mannen fikk jobb i Norge. I 2011 ble paret fratatt sine to barn etter en barnevernssak.

I forbindelse med premieren skrev Norges ambassadør i India, Hans Jacob Frydenlund, i Indian Express at filmen inneholder unøyaktigheter. På sine nettsider skriver ambassaden at filmen er fiksjon, men basert på en virkelig sak. I innlegget skriver ambassadøren at norsk barnevern bare kan gripe inn i tilfeller der man kan få bekreftet at barn utsettes for forsømmelser, vold eller overgrep.

Nå har Sagarika Chakraborty, kvinnen som ble fratatt sine to barn i Stavanger, og som filmen er basert på, kommet på banen. Hun har svart ambassadøren i et innlegg i avisen The Indian Express.

Sagarika Chakraborty (innfeldt) har skrevet et tilsvar til Norges ambassadør Hans Jacob Frydenlund i India. Hun reagerer på at ambassadøren kaller filmen en fiksjon i et leserinnlegg om den omstridte barnevernsfilmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway».

«Ikke avvis det som fiksjon, jeg opplevde denne historien», skriver hun i avisen.

Rett etter at ambassadørens innlegg kom på trykk, kommenterte Chakraborty det på en video hun la ut på Facebook.

«Jeg fordømmer den falske uttalelsen fra den norske ambassadøren i avisene.»

I den samme videoen sier hun at «den norske regjeringen fortsetter å spre løgner om meg».

Denne scenen i filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway» viser den indiske småbarnsmoren idet hun faller etter å ha løpt etter bilen som tok med barna hennes.

Sønnen hadde ikke egen seng

Den norske ambassadøren har tidligere sagt til NRK at flere ting er feil i filmen. Blant annet at man blir fratatt barna dersom man mater dem med fingrene eller sover i samme seng om natten. Dette har han også skrevet i leserinnlegget i den indiske avisen.

Det reagerer moren på. I innlegget i The Indian Express skriver hun blant annet: «(...) barnevernets egen rapport fra den tiden sier at sønnen min «ikke har sin egen seng» og at jeg «tvangsmatet» ham.»

– Jeg har alle dokumenter i saken og vet hva som faktisk skjedde. Det er feil å si at håndmating og soving i samme seng ikke hadde betydning for saken. Jeg mener at denne saken kunne ha blitt løst på en grei måte hvis vi hadde fått noen råd fra barnevernet om hva vi kunne ha gjort annerledes. Det å ta barna fra oss ødela vår familie, sier Chakraborty til Aftenposten på telefon fra India.

Her er barnemoren Sagarika Chakraborty (til høyre) sammen med Bollywood-stjernen Rani Mukerji som spilte barnemoren i filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway».

Det hele endte med at en onkel i India fikk omsorgen for barna som var under tre år gamle da de ble fratatt moren i 2011. Etter en rettssak i India fikk Chakraborty omsorgen tilbake i 2013. I dag er datteren 12 år gammel. Sønnen er 14.

– Nå har jeg hatt omsorg for barna i ti år. Det har aldri vært noe problem. Det er underlig at barnevernet mente at barna ikke kunne bo hos oss, sukker Chakraborty.

Vil hjelpe andre familier

Ambassadør Frydenlund kaller historien i filmen for et «falskt narrativt». Chakraborty reagerer kraftig på det.

– Jeg har opplevd og vet at det filmen viser, er sant. Jeg har alle dokumenter i saken. Jeg løp etter bilen da min datter ble kjørt bort, slik det kommer frem i filmen. Faktisk så måtte en god del av historien utelates fordi man ikke kan få med alt i en film på to timer og 15 minutter.

Rani Mukerji spiller hovedrollen i Bollywood-filmen som er basert på historien til det indiske paret som ble fratatt barna sine i 2011.

– Ambassaden har reagert på påstanden om at «jo flere barn som legges inn i fostersystemet, jo mer penger tjener de». Hva sier du til det?

– Det man har ment med det, er at fosterfamiliene får store beløp fra staten. For når en familie får et fosterbarn, så får fosterforeldrene penger for å passe på barnet, svarer Chakraborty.

Tobarnsmoren, som i dag bor i New Delhi-området, har tidligere skrevet en bok om sin historie. Hun sier at målet er å hjelpe andre familier.

– En stor del av mitt liv ble ødelagt på grunn av denne saken. Jeg vil ikke at det skal skje med andre. For det bor jo mange med indisk og annen kulturell bakgrunn i Norge. Det engasjementet som filmen har skapt, viser også hvor viktig denne saken er, sier 40-åringen.