Spinnville tilstander i Oslos busker og trær

Løvet forsvinner og trærne «mumifiseres» av trolske spinn. Hvem er på ferde?

Nei, dette skyldes ikke en villfaren sukkerspinnmaskin.

13.06.2023 18:02

Midt i alt det grønne trer spøkelsesaktige, svart-hvite blikkfang frem i Marka.

Turgåere ved Sognsvann lot seg lørdag fascinere av svarte trær innhyllet i tynne lag av silkeaktig materiale.

Nei, det spøker ikke. Og nei, det skyldes heller ikke en villfaren sukkerspinnmaskin på speed. Det er rett og slett en ny larvegenerasjon av sommerfuglarten spinnmøll som anlegger kolonier.

Og skapningen er ...

Etter å ha sett nærmere på fotodokumentasjonen, avgjør sommerfuglekspert og entomolog Leif Aarvik ved Naturhistorisk museum at vi nærmere bestemt har å gjøre med en heggspinnmøll. Fordi den henger – bokstavelig talt – i heggetrærne.

Egg fra heggspinnmøllen blir lagt i hoper i busker og trær. Om våren og forsommeren våkner larver til liv og forsyner seg av bladverket.

– De lager til dels store, spøkelsesaktige spinn som kan dekke hele trær. Der ligger de beskyttet og tygger og spiser til de er voksne, sier Aarvik.

Fakta Heggspinnmøll (Yponomeuta) Larven er gul med svarte prikker, den voksne sommerfuglen er hvit med svarte prikker. Insektet utvikler seg fra larve til sommerfugl i heggetreet. Der beskytter den seg under et hvitt, silkeaktig spinn. Avhengig av været og andre faktorer kommer større angrep av heggspinnmøll med flere års mellomrom – ofte omkring 10 år. Det finnes totalt 2300 sommerfuglarter i Norge. Kilder: Leif Aarvik, Store Norske Leksikon, Wikipedia. Vis mer

Flere av de angrepne trærne i nærskogen rundt Sognsvann er svarte og bladløse. Det kan rime, mener Aarvik.

– Larvene kan snauspise trærne fullstendig. Dette pågår noen uker før de altså forpupper seg. Inne i spinnet klekkes sommerfuglene.

Slik ser en voksen sommerfugl av arten heggspinnmøll ut.

Av utseende er heggspinnmøllen hvit med svarte prikker. Aarvik synes den er vakker.

– Hva gjør heggspinnmøllen egentlig i det daglige?

– Den sitter stile om dagen, men er aktiv om natten. Da søker hannen etter hunner for å parre seg. Hunnen oppsøker så heggebusker for å legge eggene der. Så dør den etter par dager.

De lever korte liv, spinnmøllene.

Ved større angrep kan inntrykket av landskapet totalforandres. Som her, i Trondheim, i 2009.

Slektninger på epletrær

Aarvik undertreer at spinnets ikke er farlig – hverken for mennesker eller trær. Sistnevnte pleier å komme seg når sesongens angrep er over.

Men gitt forekomsten i år, utelukker ikke Aarvik at det i år også kan være sesong for noen av heggspinnmøllens slektninger. De kan gjøre mer skade. Du kan jo gjette på hva eplespinnmøll og rognebærspinnmøll angriper ...

– De reduserer fotosyntesen, som igjen kan redusere avlingen noe, sier Aarvik.

Spinnmøllen har likevel ikke status som skadedyr. Internett er full av tips og råd av ulik art, men ifølge eksperter vil det ofte være nok å fjerne spinnet med vann eller manuell kraft.

Trær og busker dør ikke, selv om de en periode kan se døde ut, ifølge Aarvik.