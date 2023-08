Mange hus med store vannskader. Dette er skadene som venter forsikringsselskapene.

Førsteetasjen i huset til Tore Blyverket sto minst en halvmeter under vann. Nå har vannet trukket seg tilbake, men skadene er der fortsatt. Det er én av flere tusen skadesaker forsikringsselskapene har i vente.

Nå skal Tore Blyverket tilbake etter flommen. Han aner ikke hvor store skadene er. Stripen på veggen viser hvor høyt vannet sto under flommen - like under vinduene i førsteetasjen.

Publisert: 11.08.2023

– Huset er ordentlig ødelagt.

Etter lange dager som bilberger, er Tore Blyverket på vei hjem fra jobb torsdag ettermiddag. Men hjemmet han er på vei til, er ikke lenger hva det en gang var.

Onsdag formiddag kom de første meldingene om at deler av Nesbyen i Hallingdal sto under vann. Da var Tore på jobb.

Straks han var ferdig, dro han rett hjem for å forsøke å berge det han kunne av verdisaker, men han kom for sent. Utenfor huset var det allerede drøyt halvmeter med vann. Inne hadde vannet begynt å bevege seg oppover langs veggene.

I hui og hast fikk han flyttet noen verdisaker opp i høyden. Nå skal han tilbake, og han aner ikke hvor store skadene som venter han er.

Nesten 5000 innmeldte skader

Det er flere som er i samme situasjon som Blyverket. Forsikringsselskapene har hittil registrert nesten 5000 skader på bygninger, innbo og tomter som en konsekvens av ekstremværet Hans. Det viser tall fra Naturskadepool. Forsikringsselskapene venter at det vil komme enda flere saker de neste dagene.

De estimerte torsdag at erstatningene på skadene som så langt er meldt inn kan bli på opp mot én milliard kroner.

– Mange mennesker er berørt av ekstremværet. Skadeomfanget etter Hans er så omfattende at det nødvendigvis vil ta tid å utbedre alle skadene, skriver Stine Neverdal fra Finans Norge i en pressemelding torsdag.

Det er også meldt inn skader på campingvogner og biler. Skader på viktig infrastruktur, som veier, er ikke med i statistikken.

Slik så huset til Tore Blyverket ut da flommen var på sitt høyeste.

Vil ikke flytte

Til tross for at vannet trekker seg tilbake, er det store skader på huset til Blyverket. Gulvet er i ferd med å gå i oppløsning og veggene har begynt å svelle. Kommoden er ødelagt, men likevel ser han et lyspunkt i det hele.

– I de nederste skuffene står det jo dekketøy og bestikk og sånt, og det er det jo bare å vaske. Det kan jeg fremdeles redde, sier Blyverket.

Blyverket kan ikke bo i huset sitt med det første. Han har allerede meldt inn skadene til forsikringsselskapet. Hvor mye som må erstattes, og hvor lang tid det vil ta å bygge opp alt sammen igjen, er fremdeles usikkert.

– Det var heldigvis ikke mange personlige eiendeler som ble ødelagt, men huset er ordentlig ødelagt, fortsetter han.

Området han bor i, er flomutsatt. Derfor kom ikke flommen i seg selv som noe stort sjokk for ham. Men at vannet skulle stige så høyt, og at det skulle føre til så store ødeleggelser, var Blyverket ikke forberedt på.

– Det var nok ikke mange som hadde sett for seg at det kom til å bli så alvorlig denne gangen. Og at det kom til å gå så fort, sier han.

Garasjen er herjet av flommen.

Huset til ukrainske flyktninger ble oversvømt

Det var flere hus i Nesbyen som har fått store skader, deriblant en bolig som huser ukrainske flyktninger.

– Det er masse slam på gulvet, møblene er oversvømt, kjøkkenutstyret flyter rundt. Det ser helt forferdelig ut, sier Rune Ihle.

Han er medeier firmaet som eier eiendommen, som består et bolighus, en låve og en bobiloppstillingsplass.

Huset til de ukrainske flyktningene, er preget av Hans' herjinger.

Deler av eiendommen står fremdeles delvis under vann, inkludert bolighuset som de leier ut til kommunen, og som brukes til å huse ukrainske flyktninger.

– Flyktningene som hadde lite fra før, har jo fått ødelagt flere av sine ting. Det er trist å se, sier Ihle.

Han snakket med flere av flyktningene tidligere i dag da de forsøkte å hente ut det de kunne fra huset.

– De var veldig fortvilet.

Flyktningene får nå hjelp av kommunen, og de er blitt innlosjert på et hotell.

– Det viktigste er at ingen mennesker ble skadet, sier Ihle.