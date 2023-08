Jakter to personer etter alvorlig knivangrep på åpen gate i Oslo

En ung mann ble onsdag kveld stukket med kniv på Skøyenåsen i Oslo, melder politiet. Begge fornærmede er alvorlig skadet.

Krimteknikere på stedet i bydel Østensjø i Oslo hvor en person ble knivstukket sent onsdag kveld. Vis mer

Politiet melder at de er på stedet med flere patruljer og politihelikopter. De jakter natt til torsdag på to gjerningspersoner.

– Fornærmede er en mann i slutten av 20-årene. Skadene er alvorlige. Han var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Hendelsen skjedde på Skøyenåsen, et boligområde i bydel Østensjø.

Naboer så to personer

Politiet antar åstedet var ute på gaten. Naboer i området har gitt beskrivelser av to personer som er sett løpende fra stedet.

– Ingen vi har kommet i kontakt med pr. nå, har sett selve hendelsen, sier innsatsleder Gunhild Finne Nilsen på stedet natt til torsdag.

Innsatsleder Gunhild Finne Nilsen sier knivstikkingen på Skøyenåsen i Oslo ikke fremstår som et tilfeldig angrep. Vis mer

Nilsen ønsker foreløpig ikke å gi noen beskrivelse av gjerningspersonene, eller si om den fornærmede mannen er kjent av politiet fra før. Politiet sier det så langt ikke er noe som tyder på at saken har noen kobling til andre voldsepisoder i Oslo den siste tiden.

Søket etter gjerningspersoner pågår utover natt til torsdag. Krimteknikere jobbet utover natten med å sikre spor på åstedet.

– Virker ikke tilfeldig

Knivstikkingen skjedde i et rolig boligområde om lag en mil fra sentrum.

– Det er viktig å få sagt fra politiet at dette ikke fremstår som et tilfeldig angrep. Så det er ingen grunn til bekymring for naboer i området. Det er heller ingen grunn til å tro at hendelsen har noen relasjon til stedet her, sier Gunhild Finne Nilsen.

En person er alvorlig skadet etter knivstikking på åpen gate på Skøyenåsen i Oslo onsdag kveld. Vis mer

Hun sier politiet har noen hypoteser om hvem de leter etter, men ønsker så langt ikke å dele beskrivelser av gjerningspersoner med offentligheten.

Politiet ble varslet om hendelsen via AMK-sentralen klokken 23.13. Operasjonsleder Stokkli sier det så langt ikke er tatt beslag i noe våpen, men skadene er forenelige med bruk av kniv eller annen skarp gjenstand, sier Stokkli.