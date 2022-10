Nok en russisk statsborger pågrepet for dronefotografering – politiet fant bilder av forsvarshelikoptre

For andre gang denne uken har politiet pågrepet en russisk statsborger for ulovlig dronefotografering i Norge.

Den russiske statsborgeren ble pågrepet etter at han hadde blitt observert da han fotograferte ved Tromsø lufthavn.

15. okt. 2022 14:40 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag ble en russer pågrepet etter å ha fotografert ved Tromsø lufthavn. Siktede er 51 år gammel. Han har selv forklart at han passert Storskog torsdag og var på vei til Svalbard.

Politiet har beslaglagt en større mengde fotoutstyr, inkludert en drone og en rekke minnekort.

PST er koblet inn

Det har siden februar vært forbudt for russere å fly drone i Norge.

Blant annet har politiet funnet bilder fra lufthavnen i Kirkenes og bilder av forsvarets Bell-helikopter. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er koblet inn i saken.

Siktede er begjært varetektsfengslet i fire uker for å ha fløyet drone i Norge. Han fikk oppnevnt forsvarer fredag.

– Den siktede har erkjent å ha fløyet drone i Norge. Vi kommer til å fortsette med avhør og gjennomgang av beslaget, sier politiadvokat Jacob Bergh i en pressemelding.

Ola Larsen er siktedes forsvarer. Han sier at siktede ikke ønsker å gi noen kommentarer utover at han har forklart seg til politiet og begjært seg løslatt i et fengslingsmøte lørdag.

– Private formål

Politiet jobber nå med å avklare hvor lenge siktede har vært i Norge. Det forteller Bergh til Aftenposten.

De mistenker ikke at har brutt flere lover enn å fly drone i Norge.

– Fotograferingen skal være til private formål, sier Bergh.

– Fester dere lit til det?

– Det vil jeg ikke gå inn på.

– Politiet er våkne

Tirsdag denne uken ble en 50 år gammel russisk mann stoppet i grensekontrollen på Storskog grensestasjon i Finnmark. Han var på vei ut av Norge. I bilen fant tollere to droner og elektroniske lagringsenheter med 4 terabyte bilde- og videofiler.

– Skyldes de hyppige arrestasjonene at det er flere russere me drone i Norge nå enn tidligere eller at politiet mer årvåkne?

– Det vet jeg ikke. Politiet er selvfølgelig våkne og har fokus på dette. Det er naturlig slik situasjonen er nå, sier Bergh.

De siste ukene har det vært en lang rekke observasjoner av droner rundt kritisk norsk infrastruktur og olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

Mehl: – Politiet har et tett samarbeid med PST

Justisminister Emilie Enger Mehl avlyste fredag en reise til et EU-møte i Luxembourg for å følge opp beredskapen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun roser politiet for årvåkenheten i forbindelse med pågripelsen av den russiske mannen med drone ved flyplassen i Tromsø.

– Jeg er kjent med at politiet har pågrepet en russisk person med drone ved flyplassen i Tromsø. Samtidig kan jeg ikke kommentere saker som er under etterforskningen. Men det er bra at politiet er årvåkne, sier justisministeren til NTB.

Mehl sier videre at det er en høy prioritet å forsterke innsatsen for å avdekke ulovlig aktivitet på norsk jord.

– Politiet har et tett samarbeid med PST, og styrkingen av beredskapen som er blitt gjort det siste halvåret har fungert godt, sier hun.