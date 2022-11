Forsvaret innrømmer at de har holdt for lenge på bonusordning

De skal ansette flere, men kvitter seg med unge. Nå erkjenner Forsvaret at de har havnet bakpå.

Skal de vernepliktige soldatene i Sør-Varanger satse på en karriere i Forsvaret? Da kan de ende opp med en kontrakt som gjør at de må slutte når de er 35 år, slik det er i dag.

Siden 2009 har Forsvaret utbetalt over 670 millioner kroner i sluttbonus til 35-åringer.

Årsaken er at Forsvaret opererer med to tilsettingsforhold: Den ene har en aldersgrense på 35 år. Da kompenseres du med inntil 1,1 million kroner for at du må slutte i ung alder. Den andre kontrakten utløper når du fyller 60 år og kan pensjonere deg.

Forsvaret trenger desperat flere ansatte, men betaler altså unge for å slutte.

– Vi erkjenner at vi kan ha stor nytte av mange ansatte også etter at de fyller 35 år, sier oberst Knut Eide.

Knut Eide er sjef for personell- og lønnsavdelingen i Forsvaret. Han håper de kan beholde flere 35-åringer i årene fremover.

Sjef: Jeg skjønner det ser merkelig ut

Dagens befalsordning går tilbake til 2005. Den gangen ville Forsvaret kvitte seg med ansatte for å få en bedre balanse i alder. Og de ønsket å beholde flere erfarne befal på lavere gradsnivå.

– Vi måtte trappe ned. Nå skal vi trappe opp, sier Eide.

– Forsvaret har lenge hatt behov for flere ansatte. Hvorfor har dere ikke reagert før?

– Vi har vært for sent ute. Vi har en ordning der vi legger opp til at du må slutte når du er 35 år når vi trenger folk.

– Hvilke konsekvenser har det at Forsvaret mister folk de trenger?

– Det er ikke gjort over natten å erstatte en ansatt med ti års erfaring og ti år med utdanning. Da står vi igjen med yngre ansatte med vesentlig lavere kompetanse. Det går utover kapasiteten til Forsvaret og svekker vår forsvarsevne.

Over 20 prosent av ansatte som mottar sluttbonus, gjør comeback i Forsvaret.

– Jeg skjønner at det ser merkelig ut, men vi må innse at forutsetningene har endret seg. Vi har fått et spesialistkorps hvor kravet til lang erfaring og høy kompetanse har økt. Alternativet er å utdanne en ny person. Dette tar lang tid og er kostbart, sier Eide.

Forsker: Foreslår bonus for å bli

– Forsvaret trenger fleksibilitet til å kvitte seg med ansatte etter en viss alder, sier sjefforsker Torbjørn Hanson ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han påpeker at alle lands forsvar har bruk for personell med god fysikk og helse.

– Problemet er at Forsvaret ikke er gode nok til å identifisere hvem de har bruk for. Det er ineffektivt å utbetale bonus til noen du trenger.

Over 20 prosent av unge som mottar sluttbonus i Forsvaret, gjør comeback.

Han skrev en rapport i fjor om effekten av sluttbonus for 35-åringer.

– Den har vært vellykket på den måten at Forsvaret har kunnet sparke ansatte som fyller 35, men det er svært få som står ut kontraktstiden og får bonus. Mange slutter i 20-årene. Det er et argument for at ordningen ikke virker godt nok. Og Forsvaret betaler masse penger til folk som uansett hadde blitt værende.

Han støtter forsvarsministeren i at ordningen bør evalueres.

– Nå får ansatte bonus for å slutte. Én mulig løsning er å lage en helt ny bonusordning der du kompenseres hvis du blir værende i Forsvaret.

Fagforening: Fnyser av aldersgrense på 35

– Forsvarets problem er ikke at de ikke blir kvitt folk. De greier ikke å beholde ansatte, sier Jens B. Jahren.

Han er leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO). Jahren er helt uenig i at Forsvaret trenger å kvitte seg med 35-åringer.

Han og BFO har vært motstander av 35-årskontrakten helt siden ordningen ble innført i 2005.

– Tilsetting til du er 35 år er noe vi ikke bør ha i samfunnet vårt. Skal vi ha et system der Forsvaret bruker opp folk og må kvitte seg med dem når de fyller 35 år? Ordningen med en bonus som engangsutbetaling burde vært erstattet med pensjonsordning, sier Jahren.

De neste åtte årene vil rundt 2000 militært ansatte gå av med pensjon, ifølge beregninger fra Befalets Fellesorganisasjon.

– Jeg er oppriktig bekymret. Forsvaret er allerede på et kritisk nivå og mangler folk stort sett overalt. Det vil bli et større problem de kommende årene når mange går av med pensjon.