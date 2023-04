Turgåer fant knokler i skogen: – Åpenbart at personen har vært død i flere år

Politiet rykket fredag ut til et område ved Ervik i Bergen etter at en turgåer fant det som kan være et menneskelik.

Politiet fant fredag levninger av en død person i skogen. – Det er åpenbart for politiet at personen har vært død i flere år, sier innsatsleder Rune Vedeler.









07.04.2023 14:09

(Bergens Tidende) Klokken 12.10 bekreftet politiets operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen at det er gjort funn av knokler og beinrester på stedet.

Funnet er gjort i et skogholt i nærheten av et boligfelt.