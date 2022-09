Jeger- og fiskerforbundet vil kaste ulve-vennlige politikere ut av rovviltnemnd

Da en MDG-politiker og en Høyre-politiker foreslo å ta ut null ulv i ulvesonen neste år, ble det bråk. Norges Jeger- og fiskerforbund har sendt klage og mener de må ut av nemnda.

Rovviltnemndene har besluttet å ta ut 26 ulv i ulvesonen neste år. Oslo Mindretallet i nemnda mener det kan true bestanden og ønsket å droppe jakt på ulvene i sonen neste år.

14 minutter siden

Det ble et opphetet møte da neste års kvote for ulvejakten i ulvesonen ble besluttet mandag denne uken.

Det er nemnda i Hedmark, samt nemnda i Oslo, Akershus og Østfold som er ansvarlig for forvaltningen av ulvesonen, som grenser til Sverige. Her har Stortinget satt mål om at det skal vokse opp 4–6 ynglinger (valpekull) hvert år.

Statsforvalteren hadde innstilt på å skyte tolv ulv. Men forslaget ble møtt med to motforslag: Et flertall ønsket å øke kvoten til 26 ulv. Et mindretall mente man burde ta ut null ulv til neste år.

Det var medlemmene Arne Haabeth og Lise Hagen Rebbested som fremmet null-forslaget. Haabeth sitter i bystyret i Oslo for MDG. Rebbestad representerer Høyre i fylkestinget i Viken.

De mener det kan true bestanden å ta ut ulv neste år. De viste også til en dom i lagmannsretten fra i sommer der staten tapte mot dyrevernsorganisasjonen Noah i saken om felling av Letjenna-reviret i Elverum.

I dommen heter det at det ikke er nok å vise til bestandsmålet for å ta ut ulv i ulvesonen. Man måtte også påvise at de aktuelle ulvene utgjorde en merbelastning. Det var ikke påvist denne gangen, mente de to.

Staten besluttet imidlertid torsdag å anke denne dommen til Høyesterett, så den er ikke rettskraftig.

Norges Jeger- og fiskerforbund vil ha Oslo MDG-politiker Arne Haabeth ut av rovviltnemnda. De mener han setter partipolitisk syn over stortingsflertallets vilje. – Hvis jeg må ut, så må mange andre ut og, mener Haabeth.

– Kuriositet

Nå har Norges Jeger- og fiskerforbund klaget inn de to til Klima- og miljødepartementet. Der ber de om at de to «oppmuntres til å fratre sine verv».

Forbundet mener de to styres av personlig overbevisning og ikke utfører sine verv i tråd med nemndas mandat og stortingsflertallets intensjon.

«Åpenbart setter representantene partipolitiske syn og personlige holdninger i førersetet fremfor alle demokratiske hensyn i forvaltningen», heter det i klagen.

I klagen vises det til at Arne Haabeth representerer MDG, som ønsker 8–10 helnorske ynglinger. Det ligger godt over det norske bestandsmålet om 4–6 ynglinger, hvorav bare tre av dem må være i helt norske revir.

NJFF har også tidligere klaget inn Haabeth av samme grunn.

Haabeth kaller klagen «en kuriositet».

– Men samtidig er jeg glad for at de tar opp tematikken som de gjør i klagen. De mener altså at siden jeg kommer fra et parti som vil ha flere ulv enn bestandsmålet, så kan jeg ikke være i nemnda. Da må jo den kritikken også gjelde for medlemmer knyttet til partier som vil ha færre ulv enn bestandsmålet, og de er det mange av i nemndene, sier Haabeth.

Han peker på at for eksempel Senterpartiet Innlandet har programfestet at de vil ha null ynglende ulv i Norge, og de vil fjerne ulvesonen.

Han peker på at det også sitter flere i nemndene som har direkte økonomiske interesser i å få antall ulv ned.

– Dermed bør kritikken også gjelde dem, sier han.

Mener resten følger mandatet

Roy Yven er leder i rovviltutvalget i NJFF i Østfold. Det er han som har skrevet klagen mot de to politikerne.

Han er ikke enig i at argumentene han anfører mot Haabeth, må bety at også de som ønsker færre ulv enn det Stortinget har bestemt, eller som vinner økonomisk på færre ulv, bør ut av nemndene.

– Nei, fordi de forholder seg til stortingets bestandsmål. Nemnda er satt ned for å forvalte stortingets vedtak, og det bør de som ønsker flere ulv også forholde seg til, sier Yven.

– Det hører med til historien at vi ligger over bestandsmålet for sjuende året på rad. Og fortsatt er det slik at nemnda gjør et uttak som ikke går inn i bestandsmålet, men vi kommer ned mot det, sier Yven.

– Men er bestandsmålet på 4–6 valpekull, inkludert tre helnorske, et tak? Må man nødvendigvis ta ut ulv som kommer over dette?

– Da er det rom for å ta ut, ja. Det var et flertall på Stortinget til dette i rovdyrforliket. Der valgte MDG å stå utenfor, sier han.

Fakta Rovdyrnemndene Et statlig viltorgan som skal utøve myndighetenes føringer i rovdyrpolitikken. I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder.

Mandatet til nemndene er å sikre levedyktige bestander av rovvilt og samtidig ta hensyn til beitenæring og andre samfunnsinteresser.

Det er de to rovviltnemndene i henholdsvis gamle Hedmark fylke og Oslo og tidligere Akershus og Østfold fylker som har ansvaret for forvaltningen i ulvesonen i Norge.

Ulvesonen ligger i Oslo og i deler av Viken og Innlandet og grenser mot Sverige. Den sørskandinaviske ulveflokken er både på norsk og svensk side av grensen.

Stortinget har satt som mål at det skal være fire til seks årlige ungekull (ynglinger) i denne sonen. Tre av disse kullene skal være i flokker hvor hele reviret ligger i Norge.

Ungekull i grenserevir, som har leveområde både i Norge og Sverige, teller som et halvt kull.

Nemnda kan vedta lisensfelling for å begrense veksten av ulv over bestandsmålet.

Nemndene er omstridte, og flere partier og miljø- og dyrevernsorganisasjoner ønsker å legge dem ned. (Kilder: Miljødirektoratet, rovviltnemnda.no ) Vis mer

– Rigget for ulvejakt

Haabeth er en av få med MDG-bakgrunn som sitter i rovviltnemndene. Etter tre år, er han klar i sin oppfatning:

– Rovviltnemndene er et system som er rigget for å sørge for at vi får skyte ulv, sier han.

MDG er et av flere partier og miljø- og dyrevernsorganisasjoner som ønsker å legge ned rovviltnemndene og heller overføre ansvaret til fagmyndighetene.