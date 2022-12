Fare for akutt kraftkrise i Sverige. Det kan også ramme Norge.

Feil og behov for vedlikehold ved svenske atomkraftverk skaper problemer. Ekstra ille er det om kulden fortsetter eller blir mer intens.

Statsminister Ulf Kristersson holdt fredag formiddag en pressekonferanse. Der advarte han om en alvorlig situasjon i den svenske kraftproduksjonen.

– Situasjonen er akutt, sa Kristersson.

Han sier det er risiko for strøm-utkobling eller rasjonering i Sør-Sverige. Det norske og det svenske strømnettet er tett koblet sammen. Store problemer i nabolandet kan derfor også få store konsekvenser i Norge.

Kristersson sa samtidig at regjeringen ikke ønsker å skape panikk, men at problemene er så store at det det finnes en betydelig risiko.

Akkurat nå er det reduksjon i produksjonen av kjernekraft på grunn av behov for vedlikehold og feil ved noen svenske atomkraftverk.

Oskarshamn kjernekraftverk er en av de største kraftkildene i Sverige. Den skal nå stenges ti dager for reprasjon.

Det skal også utføres reprasjonsarbeid på en av reaktorene på kjernekraftverket Ringhals (60 km sør for Göteborg) frem til slutten av februar.

Nå i helgen skal det utføres vedlikeholdsarbeid på en annen reaktor på samme kraftverk.

Statsministeren ber nå folk om å spare på strømmen.

Spesielt i det sørlige Sverige er produksjonen lav sammelignet med forbruket. Situasjonen kan bli ekstra krevende når det er kaldt.

– Som jeg tror alle vet har vi betydelige bekymringer med den svenske elproduksjonen akkurat nå, og strømproduksjonen fremfor alt i sørlige Sverige. Elsystemet er helt enkelt anstrengt, og det er åpenbart at det merkes nå om vinteren, sier statsministeren.

Risiko også for Norge

Aftenposten skrev tidligere i vinter om hva som kan skje i et krisescenario.

Avisen Sydsvenskan har tidligere omtalt en rapport hvor Svenska kraftnät, tilsvarende Statnett, hevder risikoen for strømavbrudd er størst i Skåne i Sør-Sverige og i Oslo-området. Forklaringen er måten kraftnettet er bygget opp på.

Statnett har tidligere ikke ville peke på noen bestemte risikoområder. De sa i sommer generelt at gult nivå gir inntil 20 prosent risiko for rasjonering til våren. Sannsynligheten er størst i Sør-Norge på grunn av lite vann.

– Hovedscenarioet vårt er at det ikke blir rasjonering. Men vi lever i en tid der det uventede skjer hele veien, sa NVE-direktør Kjetil Lund i juli.

NVE skrev på sine hjemmesider at det ikke er noen absolutt sikkerhet mot strømavbrudd. Alle må være forberedt på at det kan skje. Hvis du er kritisk avhengig av uavbrutt tilgang på strøm, må du selv sørge for alternativ tilgang. Det er ekstra viktig ved rasjonering.