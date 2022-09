Bjørg Hendset (85) omkom i Valsøyfjord-skredet

Var oldemoren til 2-åringen som ble reddet ut av skredet i Valsøyfjord fredag.

Bjørg Hendset (85) døde i raset. Bildet er frigitt i samråd med familien.

4. sep. 2022 11:25 Sist oppdatert nå nettopp

Hun bodde i huset som ble truffet av massene. Hendset var oldemoren til jenta som ble reddet, blant annet ved hjelp av hunden Chess.

Det er familien selv om velger å gå ut med navnet på den omkomne kvinnen, sier Per Sefland. Han er talsperson for familien.

2-åringen er fortsatt på sykehuset sammen med de fem andre som ble tatt av raset, sier Sefland.

De var alle samlet i og ved huset da raset skjedde.

– Familien er i de beste hender på St. Olavs hospital, men situasjonen har vært ekstrem. Det har vært en voldsom traumatisk opplevelse for dem, sier han.

Ifølge Seflan er det 2-åringen som har klart seg best fysisk.

Hendset var den eneste som hadde det nå ødelagte huset som fast bopel. Den resterende familien var hjemmehørende i Trondheimsregionen.

Veien åpnes i dag

Etter planen skal E39 forbi rasstedet i Heim åpnes igjen søndag klokken 12.

Ifølge Veitrafikksentralen kan det bli manuell dirigering i starten. Det foregår opprydding på stedet.

E39 forbi stedet har vært stengt siden raset fredag. Årsaksforholdene er ikke avklart, men Veivesenet mener byggingen av ny E39 kan ha medvirket til å utløse det.

Statens vegvesen bekrefter at det fredag var anleggsarbeid 30 til 50 meter fra huset.

Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Ove Nesje, sa til TV 2 i går at Veivesenet nå ser at det er en stor sannsynlighet for at det er en sammenhengen mellom utbyggingen av E39 og det dødelige skredet i Valsøyfjord.

– Vi forstår godt at man tenker at det er en sammenheng, og det er det vi er i ferd med å konkludere med og.