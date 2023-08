Venter økt koronasmitte i høst: – Det skal veldig mye til før vi vil anbefale å innføre nye tiltak

Høstforkjølelsen er over oss. Men er det forkjølelse, eller starten på en ny bølge med covid-19? Og spiller det egentlig noen rolle?

Slik var det i Oslo under utbruddet av omikronvarianten i desember 2021. Økning i antall smittede og høy munnbind-faktor. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 13:03 Oppdatert: 31.08.2023 14:39

Nå får flere og flere covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Antall nye innlagte på sykehus med positiv covid-19-test stiger, fra 138 i uke 33 til 183 i uke 34.

Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser kan øke utover høsten, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– De siste ukene har det vært en svakt økende trend. Antall nye innleggelser i sykehus som følge av covid-19 er på et lavt nivå, men vi ser nå en svak økning, skriver FHI i sin ukerapport.

FHI minner om smittevernrådene og ber folk ta på munnbind hvis de er syke og beveger seg blant mye folk. Det samme gjelder folk i risikogruppen som vil unngå å bli smittet.

– Ikke like ufarlig som forkjølelse

– Regner dere nå covid som like ufarlig som en vanlig forkjølelse?

– Covid-19 er ennå ikke like ufarlig som forkjølelse forårsaket av andre forkjølelsesvirus. Kanskje kommer vi der om noen år, når vi alle har vært smittet flere ganger og fått enda bedre immunitet, sier fagdirektør og professor ved FHI, Preben Aavitsland.

Han påpeker at covid-19 er én av flere luftveisinfeksjoner som de aller fleste har en del immunitet mot, men som hos særlig utsatte kan gi alvorlig forløp.

Preben Aavitsland Fagdirektør og professor ved Folkehelseinstituttet

Han mener at opp mot halvparten av de smittede knapt vil merke infeksjon med koronaviruset. Mange andre vil få en mild forkjølelse. Noen vil bli utslått noen dager, og noen veldig få – særlig eldre – vil trenge sykehusinnleggelse.

Covid-19 vil forbli en viktig dødsårsak for skrøpelige personer i 80- og 90-årene, særlig på sykehjem, fastslår Aavitsland. Men det samme gjelder influensa, forkjølelser og lungebetennelse.

Fakta FHIs siste koronatall Antall nye innlagte med positiv covid-19-test er firedoblet siden juni. Antallet nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak har også økt, men ikke like mye: Uke 26: 24 nye innlagte med covid-19 som hovedårsak. Uke 33: 55 nye innlagte med covid-19 som hovedårsak. Vis mer

Halvannet år siden «frislipp»

Bare for å oppsummere, siden vi glemmer så fort:

For drøyt halvannet år siden stoppet regjeringen forsøket på å holde epidemien nede. Da var omikronvarianten blitt dominerende. Dermed var nesten to år med koronatiltak slutt.

Men det var først gjennom 2022 at mesteparten av befolkningen ble smittet for første gang.

– Helsetjenesten håndterte dette greit. Og befolkningen fikk en solid grunnimmunitet, fastslår Aavitsland.

– Kan det bli aktuelt med restriksjoner og tiltak igjen hvis smitten stiger?

– Det er ikke behov for tiltak for å begrense smitte nå, fastslår han.

For etter tre år med pandemi er befolkningen godt beskyttet mot alvorlig covid-19. De fleste har vært smittet og er vaksinert. I stedet prøver man å beskytte dem som er mest utsatt, ved å gi dem oppfriskningsvaksiner.

Aavitsland sier det er stadig mindre risiko for at endringer i viruset skal endre situasjonen betydelig. Men han påpeker at det fortsatt er knyttet usikkerhet til virusets videre utvikling.

– Det skal veldig mye til før vi vil anbefale regjeringen å innføre noen nye tiltak.

Den nye koronavirus-varianten BA.2.86 er påvist i avløpsprøver i Norge, men i svært lite omfang.

Så langt er varianten ennå ikke påvist i pasientprøver her i landet.

Fakta Smittevernråd: Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. For å minske risikoen for å smitte andre, bør du ha god hånd- og hostehygiene.

Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner, dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.

I familier med nyfødte og spedbarn bør du begrense eller unngå besøk av voksne og barn med luftveissymptomer. Vis mer

Unødvendig å teste seg

Noen vil gjerne teste seg for sikkerhets skyld. Men det kan de få slippe, mener Aavitsland.

– For de fleste er testing for korona og andre luftveisinfeksjoner unødvendig. Rådet er å holde seg hjemme når man blir skikkelig forkjølet til det verste er over, uansett hva testen viser. Man bør også holde seg unna eldre og andre med særlig risiko.

Aavitsland sier at de som likevel velger å ta en test som slår ut på covid, ikke bør ta andre forholdsregler enn om de hadde hatt en annen luftveisinfeksjon.

– Å skjerme andre mot sin egen luftveisinfeksjon er et godt råd uansett.

Han påpeker at testing bare er aktuelt for eldre og folk med kroniske sykdommer som ønsker behandling med Paxlovid dersom de er smittet. Med rask behandling kan dette legemiddelet trolig redusere risikoen for alvorlig sykdom.

Gunnveig Grødeland Vaksineforsker og immunolog ved Universitetet i Oslo

– Kan bli mer sykdom blant folk enn før

– Smitten fra flere virus vil øke nå og utover.

Det sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Hun nevner: Noro-virus, RS-virus, rhinovirus, koronaviruset (Sars-Cov-2) og andre koronavirus. Etter hvert vil også influensaen komme.

Koronaviruset kommer på toppen av de andre virusene. Derfor kan det bli mer sykdom blant folk enn tidligere, påpeker hun.

– En del barn gikk glipp av eksponering for disse virusene under pandemien, og de vil kunne bli syke nå.

Hun sier at smittesituasjonen ikke er noe å bekymre seg over, men at risikogruppene bør ta de oppdaterte vaksinene som kommer.

Fakta Disse kan få oppfriskningsvaksine: Kommunene vil fra begynnelsen av oktober cirka tilby en oppfriskningsdose med oppdatert koronavaksine til følgende grupper: • Folk over 65 år og sykehjemsbeboere • Folk mellom 18 og 64 år som er i en risikogruppe • Folk mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom • Folk mellom 5 og 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering • Gravide Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for et alvorlig forløp. Vis mer

En vaksine i hver arm

I starten av oktober vil kommunene tilby en oppfriskningsvaksine til enkelte grupper.

Kommunene fikk varsel i vår og sommer om at det kunne bli aktuelt med en høstkampanje. De er godt i gang med forberedelsene til korona- og influensavaksinasjon, ifølge FHI.

– Målgruppene er nesten like, og folk kan få én vaksine i hver arm, sier Preben Aavitsland.

Det er ikke endelig avklart når en slik oppdatert vaksine kan leveres til Norge.