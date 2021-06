Så tett på disse husene var brannen

Bilder fra morgentimene fredag viser hvor tett flammene var på flere hus. Nå ber politiet om tips i saken.

Disse husene ligger i Vestsidevegen på Ågotnes. Foto: Eirik Brekke

4. juni 2021 07:44 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende:) – Det har vært dramatisk for mange. Brannen har vært tett på husene flere steder, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen til BT.

Fredag morgen er et helikopter opp i luften for å få oversikt over situasjonen etter brannen i Øygarden på Sotra. Det er nærmest vindstille i området ved 05.30-tiden.