Så tett på disse husene var brannen

Vinden har tatt seg opp i Øygarden, og vindretningen er heller ikke gunstig. Det er småbranner i terrenget.

Disse husene ligger i Vestsidevegen på Ågotnes. Foto: Eirik Brekke

4. juni 2021 07:44 Sist oppdatert 7 minutter siden

(Bergens Tidende/Aftenposten): Brannvesenet forteller at de foreløpig har kontroll. De har kontroll på de sonene der brannen kan blusse opp. Det meldte de på en pressebriefing fredag klokken 12.

Brannvesenet har store mannskaper og styrker på stedet. De er bekymret for den tiltagende vinden, selv om prognosene sier at vinden skal løye utover dagen. Forholdene for lyng-, gress og skogbrann er ideelle.