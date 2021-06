Bollestad forteller i ny bok om overgrep bak lydtett dør i misjonshus

I ny bok forteller Olaug Bollestad om hvordan hun som 22-åring ble antastet og befølt av en dobbelt så gammel misjonsleder. Hun slet med overgrepet i mange år.

Olaug Bollestad tar et oppgjør med overgrep i bedehusmiljøene og hvordan alt slikt skulle dysses ned. Foto: Vidar Ruud / NTB

3. juni 2021 09:54 Sist oppdatert nå nettopp

KrF-nestleder Olaug Bollestad misliker hallelujastemning. Og forsøker noen å liste seg innpå henne bakfra for å gi henne en klem, risikerer de å få en kilevink. Begge deler skyldes vonde opplevelser i unge år som ungdomsarbeider i Ryfylke og Jæren Indremisjon. I en ny bok forteller hun at hun ble utsatt for overgrep av en populær, karismatisk forkynner og misjonsleder, en mann som ifølge Bollestad skapte hallelujastemning der han kom.

«I misjonsmiljøet i Rogaland var han reine guruen,» skriver Bollestad på nynorsk i boken Snakk sant om livet.