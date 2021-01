NRK: Regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud

8 minutter siden

Justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie på onsdagens pressekonferanse. Foto: Berit Roald

Ifølge statskanalen har Justisdepartementet de siste ukene jobbet med å utrede det juridiske grunnlaget for å innføre portforbud i Norge.

Justisminister Monica Mæland skal blant annet ha bedt norske ambassader i utlandet om å rapportere hvordan portforbud er håndhevet og innført der. Flere land i Europa har siden pandemiens start innført ulike former for portforbud.

Det er ifølge NRK ventet at Mæland vil legge frem flere opplysninger om kort tid.

Norge har ennå ikke hatt portforbud. NRK skriver at hensikten med arbeidet er å å ha det juridiske grunnlaget på plass hvis portforbud på innføres.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til statskanalen at det skal svært mye til for at protforbud vil bli aktuelt.

– Men hvis virusets sykdomsfremkallende egenskaper endrer seg vesentlig, og etterlevelsen i samfunnet blir vesentlig lavere, vil det være aktuelt å vurdere denne type tiltak, sier han.