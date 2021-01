Norge utreder lov om portforbud. – Vi håper det aldri blir nødvendig.

Regjeringen sender et lovforslag om portforbud ut på høring. Det betyr likevel ikke at det vil bli innført portforbud i Norge.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland håper Norge aldri vil få behov for å innføre portforbud. Foto: Torstein Bøe

6. jan. 2021 13:52 Sist oppdatert nå nettopp

Monica Mæland, Bent Høie og Iselin Nybø deltar på regjeringens pressekonferanse. Helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg deltar også.

Pressekonferansen kommer samtidig med at Norge har registrert rekordmange nye smittede. Det siste døgnet er det registrert 935 koronasmittede, som er ny døgnrekord i Norge. Helsemyndighetene er bekymret over utviklingen.

Tallet på smittede som er registrert siste døgn, er 399 flere enn dagen før og det høyeste antallet smittede som er registrert på ett døgn her til lands.

– Det var denne utviklingen vi var bekymret for da vi søndag strammet inn. Det er nå veldig viktig at alle med symptomer tester seg og at alle følger råd og regler, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en e-post til NTB.

Regjeringen inviterte nok en gang til pressekonferanse. Foto: Torstein Bøe

Utreder lov om portforbud

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sa på pressekonferansen at regjeringen denne uken vil sende på høring et lovforslag om portforbud. Hun understreket at det ikke er aktuelt med portforbud pr. i dag.

– Vi håper det aldri vil være nødvendig. Likevel sender vi denne uken ut et lovforslag om portforbud på høring, slik at vi får en debatt rundt dette, sa Mæland på onsdagens pressekonferanse.

Statsråden understreker at et portforbud først vil være aktuelt i ekstreme tilfeller. Det vil eksempelvis være ved ekstremt høy smittespredning og sprengt kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

– Sånn er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt, sa hun.

Siden november har regjeringen jobbet med et slikt lovforslag, som må vedtas av Stortinget. Det var NRK som først meldte at regjeringen utreder muligheten for et portforbud.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er bekymret over økende smittetall. Foto: Berit Roald

Helseministeren forsvarte vaksinestrategien

Helseminister Bent Høie (H) tilbakeviser kritikken som har kommet om at koronavaksineringen går for sakte.

Kritikken har økt i styrke de siste dagene etter at det er blitt kjent at Norge har vaksinert langt færre enn sammenlignbare land. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at i alt 4000 personer var vaksinert pr. tirsdag.

– Noen synes det går for sakte og viser til at andre land vaksinerer mange flere enn oss. For Norge og EU har det vært viktig at de europeiske legemiddelmyndighetene har gjort gode vurderinger av effekt sikkerhet og kvalitet, sa Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Han viste til at landene som var tidlig ute, har benyttet seg av nødgodkjenning eller har andre regler for godkjenning.

Det har også blitt reist spørsmål om hvorfor Norge ikke kan kjøpe vaksine direkte fra produsenten.

– Det ville vært veldig krevende for oss å måtte forhandle med minst sju legemiddelfirmaer, med et lite marked i ryggen, sa Høie.

Han bekreftet at regjeringen i sommer undersøkte muligheten for å kjøpe inn vaksine direkte, men at rådet var at Norge skulle slutte seg til innkjøpsordningen til EU. Han påpekte at man ikke den gang kunne vite hvilket selskap som skulle lykkes med å oppnå godkjenning.

– Det kunne hende at et av de selskapene vi hadde kontakt med i sommer hadde lykkes med godkjenning tidlig, men det ville i så fall vært basert på ren flaks, sa han.

Over 52.000 smittet

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 52.180 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste syv dagene er det registrert til sammen 3902 nye smittetilfeller i Norge. 2,8 millioner tester var frem til tirsdag utført.

133 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Til sammen er 452 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.