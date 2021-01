Politiet har gjort funn av en død person i barnekjeledress i Rogaland

Politiet har funnet en død person i barnekjeledressen som ble funnet med redningsvest ved Karmøy fredag. Personen er trolig et barn.

NTB

18 minutter siden

– Ved undersøkelser av kjeledressen fant vi levninger av det som trolig er et barn inne i dressen, sier jourhavende jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han sier at omstendighetene tyder på at personen kan ha ligget lenge i vannet, og at det så langt ikke er noe som tyder på at det er snakk om en straffbar handling.

Det var lørdag kveld at det ble meldt om funn av en barnekjeledress med en redningsvest lengst sør på Karmøy i Rogaland.

- Funnet ble gjort sør på Karmøy. Det er snakk om en barnekjeledress med en redningsvest. Mer enn det kan jeg ikke si om funnet på nåværende tidspunkt, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Aftenbladet har opplysninger om at funnet bærer preg av å ha ligget i sjøen en god stund.