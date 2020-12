Mistet huset og havnet i lia – reddet ut av helikopter

Kvinnen i 60-årene ble vekket av at sengen ristet. Deretter falt hun nedover en skråning før hun ble reddet av et helikopter.

Uvirkelige scener i rasområdet på Gjerdrum onsdag. Over 500 mennesker måtte evakueres. Foto: Fredrik Hagen

30. des. 2020 09:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg våknet av at sengen ristet og det knirket i veggene. Jeg trodde det var et jordskjelv. Og så seilet jeg på madrassen nedover lia, forteller kvinnen. Aftenposten har valgt å anonymisere henne i etterkant av intervjuet fordi hun etter et politiavhør ble skjermet av kriseteamet på Gjerdrum.

Kvinnen slapp unna med skrubbsår og ble fraktet til sykehjemmet sammen med andre som ble evakuert.

Barbeint over snøen

– Derfra gikk jeg barbeint over snøen for å komme meg til en brannbil der jeg kunne varme meg. Etter hvert ble vi kjørt med taxi til Olavsgaard, sier hun til Aftenposten.

Onsdag formiddag satt hun med et pledd på hotellet. Det var fem boenheter i huset som nå er totalskadet. En av naboene møtte hun på hotellet. De andre aner hun ikke hvor er.

– Naboen over meg er den eneste jeg har møtt. Jeg frykter at det verste kan ha skjedd med noen av naboene, men jeg håper på det beste.

Selv om nattkjolen hun har på seg er det eneste hun fikk med seg, er hun glad for at hun er i live.

– Ting kan erstattes. Jeg er veldig takknemlig for at jeg lever.

Kjell Kristiansen opplevde en meget dramatisk natt 100 meter unna skredstedet. Foto: Monica Strømdahl

Flere busser har i morgentimene kjørt de evakuerte til Quality hotell Olavsgaard som ligger ved E6 nord for Oslo. Kjell Kristiansen ankom hotellet ved 08-tiden.

– Jeg lå og sov da telefonen ringte. Det var søsteren til kona som bor nærmere rasstedet. Hun ba oss om å komme oss ut med en gang, sier Kristiansen.

Klokken var 04.20 da 68-åringen ble ringt opp. Han tok på seg jakken og luen og kom seg ut med kona.

Evakuerte ankommer Olavsgaard hotell i morgentimene. Foto: Wasim Riaz

100 meter unna

– Nå har jeg med kun klærne jeg går med. Heldigvis hadde jeg kortholderen i lommen, sier Kristiansen.

Han anslår at parets bolig ligger under 100 meter fra rasstedet. Han har bodd i kommunen i 41 år, men flyttet til leilighet i Nystulia i februar.

– Da vi kom ut, fikk vi beskjed om å dra til kommunehuset. Der ble vi registrert. Og så ble vi kjørt hit. På veien så jeg en lang rekke med ambulanser og politibiler, sier Kristiansen.

Han vet foreløpig ikke så mye om skadeomfanget.

– Det var mørkt. Så nå venter jeg på mer informasjon fra kommunen.

– 2020 har vært ille nok. Og nå må vi oppleve dette på tampen av året, sukker 68-åringen.

Trodde det var kriminelle

Heidi Wang ble vekket av helikopterlyd grytidlig onsdag.

– Da var to helikoptre med lyskastere som fløy over området. Jeg trodde det var politihelikoptre som lette etter kriminelle. Rett etter ringte en nabo på døren og sa at jeg måtte evakuere. Da jeg merke til at også strømmen var gått, sier 55-åringen.

Heidi Wang (til venstre) ble vekket av helikopterstøy. Hun tok med seg hundene Tinka og Luna og kom seg ut av boligen. Onsdag formiddag ble hun hentet av datteren Nadia Wang som bor på Skedsmokorset. Foto: Monica Strømdahl

Hun tok med seg hundene Tinka og Luna og kom seg ut. Etter hvert ble hun kjørt til Olavsgaard i buss sammen med andre evakuerte. Hun bor maks 200 meter fra rasstedet, men fikk ikke sett skadene på grunn av mørket.

Rett før klokken 09 ble hun hentet av datteren Nadia Wang som bor på Skedsmokorset.

– Jeg håper jo på å komme hjem i dag, men vet foreløpig ikke om det blir mulig.

– Et sjokk

Kristoffer Fladby bor 40 meter fra raskanten. Han våknet ikke av selve skredet, men ble vekket av sin mor som mente han burde sjekke hvordan det så ut utenfor.

– Det ble et sjokk. Skog som vanligvis er én kilometer unna var plutselig 30–40 meter unna huset. Heldigvis kom slutten av raset i oppoverbakke, sier Fladby.

Han er foreløpig ikke evakuert, men er overbevist om at det kommer til å rase mer.

NRK har snakket med øyenvitnet Lindy Paulsen, som sier: – Det var så uvirkelig. Jeg tok på meg hodelykt og gikk bortover, da så jeg bare et svært hull i bakken og mange hus var borte.

NRK møtte ham og Eva Lillo Larsen på Olavsgaard hotell, dit de evakuerte ble fraktet.

– Det var dramatiske minutter da vi måtte evakuere fra hus og hjem og fikk ikke med oss noe annet enn det vi sto i, sier Lillo Larsen.