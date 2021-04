Solberg får bot på 20.000: - Alle er like for loven, men ikke alle er like

Statsminister Erna Solbergs (H) bøtelegges for brudd på smittevernreglene fordi hun var å regne som arrangør av restaurantmiddag med for mange gjester på Geilo i vinterferien. Det avgjørende var hennes rolle som statsminister.

9. apr. 2021 09:58 Sist oppdatert nå nettopp

Statsministeren brøt nasjonale koronaregler da 13 familiemedlemmer var samlet under middagen på restauranten Hallingstuene. Her mener politiet både statsministeren og ektemannen Sindre Finnes hadde roller som faller inn under begrepet arrangør.

Finnes får imidlertid påtaleunnlatelse, mens Erna Solberg straffes med 20.000 kroner i bot. Dette på grunn av hennes rolle som statsminister.

Straffet fordi hun er landets fremste tillitsvalgte

Politiet mener at Erna Solbergs var å regnes som arrangør fordi hun deltok i beslutningen om at middagen skulle gjennomføres og var med å å velge restaurant.

Dette ville normalt ikke medført straff, med mindre særlige hensyn tilsier det, mener Sørøst politidistrikt. Men her kommer Solbergs rolle som statsminister inn, mener politiet.

De mener en påtaleunnlatelase for Solberg vil kunne ha negative konsekvenser for befolkningens etterlevelse av smitterverntiltakene.

–Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, uttaler Sæverud.

Fakta Dette er politiets avgjørelse: * Statsminister Erna Solberg er ilagt et forelegg på 20.000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen på Geilo fredag 26. februar. * Politiet begrunner det med at det er riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. * For Solbergs ektemann Sindre Finnes er saken avgjort med påtaleunnlatelse. Det betyr at straffansvar er konstatert, men det ilegges ingen reaksjon. * For restauranten Hallingstuene er saken henlagt. (NTB) Vis mer

Går fri fra familiemiddag i leilighet

Statsministerens familiemiddag i leiligheten på lørdag var ikke straffbart regelbrudd. Regelverket var for uklart, uttaler politimester Ole B. Sæverud i Sørøst politidistrikt.

Reglene mot private arrangement gjelder også for familier som samles. Men det er tilstrekkelig uklart om lokalet de samlet seg i, en leid leighet, omfattes av reglene. Det mener politiet.

Aftenposten har vært i kontakt med Sindre Finnes. Han ønsker ikke å kommentere påtaleunnlatelsen. Statsministerens kontor har foreløpig ikke besvart henvendelsene om en kommentar fra Solberg.

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Først var familien uten Solberg på en restaurant, og neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Solberg og familien var på Geilo siste helgen i februar. Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK , som først publiserte saken 18. mars.

Statsministeren har selv sagt at hun er lei seg for det som skjedde. Både hun og ektemannen Sindre Finnes ble avhørt av politiet i løpet av etterforskningen.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Solberg da NRK meldte om saken.