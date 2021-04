Bø forbereder seg på råne-innrykk

BØ (Aftenposten) Strømstad i Sverige har i årevis vært et mål for rånere og raggere på skjærtorsdag. Nå er politiet er bekymret for at det kan bli smittevernutfordringer om festen flyttes til Bø.

Vegar Vestgarden sier de lokale bilentusiastene gjør så godt de kan for å overholde smittevernreglene. Han er ute for å se om det kommer folk utenifra. Foto: Dan P. Neegaard

Blant våryre jordlapper og nakne frukttrær gynger senkede biler med brummende bass i Bø.

Bilmiljøet i bygda er bekymret for storinnrykk av rånere fra andre steder nå som grensene er stengt.

Vanligvis arrangeres det treff i Strømstad på skjærtorsdag for bilinteresserte. Men ikke i år. Stengte grenser og koronapandemi har satt en stopper for tradisjonen.

I mange år har det vært en tradisjon at norske rånere og raggere samles i Strømstad på skjærtorsdag. Dette bildet er fra 2017. Foto: Audun Braastad / NTB

TV-serie trekker folk

Vegar Vestgarden ruller rundt den faste runden med sin Ford Mondeo. Han sier Bø er blitt et populært sted for råneere etter Nrk-serien «Rådebank» kom. Handlingen i dramaserien, som i februar var sett av over 370.000, kretser rundt bilinteressert ungdom i Bø.

– Vi ser det er flere utenfra som kommer hit i helgene. Jeg synes serien var bra, det er positivt at den setter bygda på kartet. Likevel kan det bli litt mye folk noen ganger, sier han.

Han sier det ikke er noe problem om det kommer folk utenfra til Bø skjærtorsdag, så lenge de holder seg i egen bil.

– Det kan jo bli litt vanskelig. Folk skal jo ha mat og de fleste kommer jo ut av bilen i løpet av kvelden. Det er ikke så bra for smittevernet.

Det er satt opp improviserte sperringer i deler av Bø. Foto: Dan P. Neegaard

Vestgarden sier at det og har vært litt bråk i miljøet etter flere utenfra har kommet til.

– På grunn av korona kjeder folk seg litt ekstra. Jeg tror det gjør at det kan bli litt mer slåssing enn vanlig.

Det skinner i den svarte lakken. Han skal videre i familiemiddag. Bilen ruller av gårde nedover gaten, han hilser med et eksosbrøl. El-bil skal han aldri ha.

Bobilturister på biljakt

Familien Romslo er på bobilferie fra Kvinnherad. De hadde hørt ryktene om storinnrykk av biler i Bø og måtte ta turen innom. Alle tre har sett serien Rådebank og likte den godt.

– Det er ikke så mange her enda, men det er i alle fall sol, sier mamma Aud Romslo.

Far Arve Romslo er glad i de gamle amerikanerne og har eid flere veteranbiler selv.

Familien Romslo har kjørt med bobil fra Halsnøy i Kvinnherad. Foto: Dan P. Neegaard

Sønnen Ask Romslo er mest opptatt av at det skal være god lyd på bilene.

– Vi måtte ta turen innom. Det er jo gøy å se og god lyd er det på mange av bilene og, sier Aud Romslo.

Alle kom til å få sitt på visitten i Bø. Hvor veien gikk videre kom an på hvor solen skinte på værkartet.

Politiet: – Vi har forberedt oss på situasjonen

Tor Einar Bakken er innsatsleder i Sør-øst politidistrikt. Han sier de har forberedt seg på at det kan komme en del ekstra folk fordi svenskegrensen er stengt.

Det har også vært en debatt i lokalmiljøet om nattestenging av Storgata på Notodden. Det er planlagt en rullende demonstrasjon gjennom gaten på skjærtorsdag.

Dette har ikke noe å gjøre med det mulige rånetreffet i Bø. Likevel ser politiet muligheter for at det kan bli improviserte samlinger av bilentusiaster i området.

Tor Einar Bakken sier de har god dialog med bilmiljøet i Bø og Notodden. Foto: Dan P. Neegaard

– Vi er bekymret for at det skal bli store folkeansamlinger. Dette går ikke så bra sammen med de smitteverntiltakene vi alle må overholde, sier Bakken.

Han sier de har hatt en god dialog med bilmiljøet i Bø og Notodden. Han sier at heller ikke de ønsker at det skal være en stor samling i Bø og Notodden.

Han sier politiet har økt aktivitet i dag på grunn av den mulige tilstrømmingen. De har trafikkontroll i området.