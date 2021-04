Bø forbereder seg på råne-innrykk - lokale rånere er bekymret

BØ (Aftenposten) Strømstad i Sverige har i årevis vært et mål for rånere og raggere på skjærtorsdag. Stengte grenser gjorde at flere heller søkte mot «Rådebank»-hovedstaden.

Meteren ble veldig kort da denne gjengen skulle innta råneposisjon i Bø torsdag ettermiddag. Fra venstre: Nicklas Aas hansen, Charlotte Englestad,Christian Englestad Lunder og Dani Fossen Høyer. Foto: Dan P. Neegaard

1. apr. 2021 15:13 Sist oppdatert nå nettopp

Blant våryre jordlapper og nakne frukttrær gynger senkede biler med brummende bass i Bø. Bilmiljøet i bygda er bekymret for storinnrykk av rånere fra andre steder nå som grensene er stengt.

Vanligvis arrangeres det treff i Strømstad på skjærtorsdag for bilinteresserte. Men ikke i år. Stengte grenser og koronapandemi har satt en stopper for tradisjonen.

En vennegjeng har tatt turen fra Horten for å finne likesinnede bilentusiaster. De har også vært innom Hønefoss og allerede rukket å bli vinket inn av både politi og veivesenet.

– Vi er opptatt av å følge smittevernreglene. Vi holder avstand og passer på å ikke drikke fra samme flaske. Vi har ikke lyst til å være med på noe smittespredning, sier Christian Englestad Lund.

Lukten av Wunderbaum river i luften.

I mange år har det vært en tradisjon at norske rånere og raggere samles i Strømstad på skjærtorsdag. Dette bildet er fra 2017. Foto: Audun Braastad / NTB

TV-serie trekker folk og skaper skepsis

Vegar Vestgarden ruller rundt den faste runden med sin Ford Mondeo. Han sier Bø er blitt et populært sted for råneere etter Nrk-serien «Rådebank» kom. Handlingen i dramaserien, som i februar var sett av over 370.000, kretser rundt bilinteressert ungdom i Bø.

– Vi ser det er flere utenfra som kommer hit i helgene. Jeg synes serien var bra, det er positivt at den setter bygda på kartet. Likevel kan det bli litt mye folk noen ganger, sier han.

Vegar Vestgarden sier de lokale bilentusiastene gjør så godt de kan for å overholde smittevernreglene. Han er ute for å se om det kommer folk fra andre steder av landet. Foto: Dan P. Neegaard

Silje Shaffe Schaufel har tatt på seg ansvaret som talsperson for rånerne i Bø. Hun har lenge varslet at de ikke vil ha tilreisende til Bø på skjærtorsdag pågrunn av smittevern.

– Om folk tar turen må de iallefall holde seg i bilene sine.

Hun sier at flere har vært misfornøyde med at hun har uttalt seg så tydelig overfor rånemiljøet.

– På en måte kunne jeg ønske at jeg bare kunne råne rundt, men noen må ta litt ansvar og, sier Schaufel.

Politiet følger med på trafikken i sentrum. Foto: Dan P. Neegaard

Vestgarden gir uttrykk for at forventningene om at folk skal holde seg i egen bil kan bli vanskelige å oppfylle.

– Folk skal jo ha mat og de fleste kommer jo ut av bilen i løpet av kvelden. Det er ikke så bra for smittevernet.

Det er satt opp improviserte sperringer i deler av Bø. Foto: Dan P. Neegaard

Han sier at det og har vært litt bråk i miljøet etter flere utenfra har kommet til.

– På grunn av korona kjeder folk seg litt ekstra. Jeg tror det gjør at det kan bli litt mer slåssing enn vanlig.

Det skinner i den svarte lakken. Han skal videre i familiemiddag. Bilen ruller av gårde nedover gaten, han hilser med et eksosbrøl. El-bil skal han aldri ha, sier han.

Bobilturister på biljakt

Familien Romslo er på bobilferie fra Kvinnherad. De hadde hørt ryktene om storinnrykk av biler i Bø og måtte ta turen innom. Alle tre har sett serien Rådebank og likte den godt.

– Det er ikke så mange her enda, men det er i alle fall sol, sier mamma Aud Romslo.

Far Arve Romslo er glad i de gamle amerikanerne og har eid flere veteranbiler selv.

Familien Romslo har kjørt med bobil fra Halsnøy i Kvinnherad. Foto: Dan P. Neegaard

Sønnen Ask Romslo er mest opptatt av at det skal være god lyd på bilene.

– Vi måtte ta turen innom. Det er jo gøy å se og god lyd er det på mange av bilene og, sier Aud Romslo.

Alle kom til å få sitt på visitten i Bø. Hvor veien gikk videre kom an på hvor solen skinte på værkartet.

Politiet: – Vi har forberedt oss på situasjonen

Tor Einar Bakken er innsatsleder i Sør-øst politidistrikt. Han sier de har forberedt seg på at det kan komme en del ekstra folk fordi svenskegrensen er stengt.

Det har også vært en debatt i lokalmiljøet om nattestenging av Storgata på Notodden. Det er planlagt en rullende demonstrasjon gjennom gaten på skjærtorsdag.

Dette har ikke noe å gjøre med det mulige rånetreffet i Bø. Likevel ser politiet muligheter for at det kan bli improviserte samlinger av bilentusiaster i området.

Tor Einar Bakken sier de har god dialog med bilmiljøet i Bø og Notodden. Foto: Dan P. Neegaard

– Vi er bekymret for at det skal bli store folkeansamlinger. Dette går ikke så bra sammen med de smitteverntiltakene vi alle må overholde, sier Bakken.

Han sier de har hatt en god dialog med bilmiljøet i Bø og Notodden. Han sier at heller ikke de ønsker at det skal være en stor samling i Bø og Notodden.

Han sier politiet har økt aktivitet i dag på grunn av den mulige tilstrømmingen. De har trafikkontroll i området.

Horten-mannen og bilentusiasten Christian Englestad Lund sier forhåpningene for kvelden er å ha det gøy samtidig som de følger smittevernreglene.

Christian Englestad Lund har ikledd seg plagg som stemmer godt overens med det som har preget gatebildet i Strømstad på skjærtorsdag tidligere år. Foto: Dan P. Neegaard

– Jeg ble litt overrasket over at rånerne i Bø plutselig sa at vi ikke var velkommen lenger. Slik har det ikke vært tidligere i år, når vi har vært her, sier han.

De skryter over politifolkene de møtte, og sier at de var hyggelige.

Stille i Halden

Halden, som er den nærmeste norske byen til Strømstad, bærer ikke preg av at rånere i år heller legger turen dit, forklarer operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

– Halden har faktisk skilt seg ut som best i klassen i dag. Det er veldig få klager derfra, sier operasjonslederen.

Sveen sier at politiet har rykket ut til noen få ansamlinger, blant annet ble noen rånere bortvist i Eidsvoll.

– Vi prøver å være til stede der vi vet det skal skje noe. Vi vil slå ned på åpenbare trafikale overtredelser, men det er jo en ekstra dimensjon med tanke på smittevern og korona. Vi ber folk om å ta hensyn til smittevernreglene og unngå støy, sier Sveen.

– Men hvor går grensene mellom det som er greit og ikke greit her?

– Dette varierer jo blant kommunene. Mange av kommunene vi dekker har jo forbud mot arrangement. Men om folk overholder smittevern og det ikke er et arrangement, så stiller det seg jo annerledes, sier operasjonslederen til NTB.