Her er det viktigste fra dagens pressekonferanse om korona

Det er viktigere å sørge for at alle barn har noen å leke med enn at man strengt overholder det å bare ha fem på besøk i hjemmet. Det var blant budskapene fra regjeringen under dagens koronaoppdatering.

Vis fornuft. Sørg for at alle barn har noen å leke med. Det var budskapet fra helsedirektør Bjørn Guldvog onsdag. Foto: Lise Åserud

Nå nettopp

Alle barn må inkluderes i samvær. Hvor mange de kan være sammen med, er veiledende. Det må ikke håndteres for strengt. Barn fra ulike kohorter og skoler kan også leke sammen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er viktig å inkludere alle selv om antall kontakter skal holdes nede. Det er viktigere at alle blir inkludert enn at man begrenser besøkene til fem i hjemmet, sier Guldvog.

Han oppfordrer foreldre til å følge med på om alle har noen å leke med.

Dette var ett av flere viktige poenger på regjeringens pressekonferanse om koronaviruset onsdag.

Det kom også nye signaler om:

Klemming på sykehjem

Fra neste uke av skal beboere på sykehjem som er vaksinert igjen få klemme. Det sier helseminister Bent Høie, som likevel påpeker at det blir opp til hver og en kommune hvilke regler som skal følges.

Helseminister Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen

Ifølge Høie trenger man ikke lenger begrense besøk på sykehjem. Beboere som er vaksinert, trenger ikke holde avstand til besøkende som er vaksinert, sa Høie.

Men han sa også at beboere kan ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert. Det bør begrenses til få personer, og de samme personene over tid. Anbefalingen er å holde en meters avstand.

Endringen skyldes at beboerne på norske sykehjem nå får sprøyte nummer to mot koronaviruset. De blir derfor ikke syke om de skulle bli smittet.

– Dermed blir det også lov til å klemme, noe som kanskje har vært det viktigste savnet, sier Høie.

Ikke portforbud nå

– Det er ikke aktuelt å innføre portforbud nå. Det sier justisminister Monica Mæland.

Hun sier hun forstår at forslaget har skapt debatt. En høringsrunde om forslaget er forlenget til søndag. En beslutning om portforbud vil bli tatt etter dette, sa Mæland.

Hun understreket at regjeringen uansett håper at det ikke blir aktuelt å innføre portforbud.

Usikre på hvor mye britisk variant smitter

Smittetallene i Norge synker kraftig. 60 prosent færre smittes nå enn i den første uken etter nyttår. Så hvor smittsom er egentlig den britiske varianten, som er mye av årsaken til de strenge tiltakene som er innført?

Det måtte direktør Camilla Stoltenberg svare på onsdag. Svaret lød:

– Det er usikkert hvor mye den britiske varianten smitter. Usikkerheten knytter seg til hvordan den smitter, i ulike samfunn, og under ulike forhold.

– Vi er et land med strenge tiltak, som mange følger, så vet vi ikke hvor mye mer smittsomt den engelske varianten er, sier Stoltenberg.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: Fredrik Hagen

Hun sier likevel:

– Vi tar høyde for at den er mer smittsom. Så langt ser den ut til å smitte raskt, men det har vi tidligere sett at også andre varianter gjør, sier hun.

Hun konstaterte at den britiske varianten uansett lar seg håndtere med vanlige virkemidler.

Smitten fortsetter å falle

Antall smittetilfeller sank med 13 prosent forrige uke sammenlignet med uken før. Også tallet på personer som er innlagt på sykehus faller.

Ifølge Camilla Stoltenberg er resultatet en følge av de forsterkede smitteverntiltakene som ble innført etter nyttår.

– Vi hadde ikke grensekontroll, og vi hadde nye virusvarianter, sa hun.