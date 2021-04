Nicolai (24) er savnet i Salhusfjorden. Familien ber om hjelp til letingen.

Nicolai Øvrås Espetvedt forsvant etter at vannskuteren veltet fredag kveld.

Nicolai Øvrås Espetvedt er fortsatt savnet. Foto: PRIVAT

Nå nettopp

Nå ber familien om hjelp til letingen etter 24-åringen fra Alver. De har selv vært ute i båt på lørdag og søndag.

Navnet offentliggjort

– Vi er ute og leter nå, og håper så mange som mulig kan være med og hjelpe. Vi trenger at han blir funnet, sier Espetvedts søster, Malin Rosenborg søndag formiddag.

Hun sier familien ikke aner hva som har skjedd, annet enn at vannskuteren veltet.

Politiet har nå offentliggjort 24-åringens navn, etter ønske fra de pårørende.

– Vi vet at det er veldig mange som har bidratt i letingen, og vil gjerne takke alle, sier Rosenborg.

– Ropte til kameraten

Lensmann i Nordhordland, Kjell-Idar Vangberg, sier det var kontakt mellom de to kameratene etter at skuteren veltet.

– Han som ble reddet har forklart at han så kameraten mens begge lå i vannet. Han så at kameraten prøvde å svømme, og ropte at han måtte legge seg på rygg for å komme seg bort til skuteren. Så svømte han selv bort. Da han snudde seg så han ikke kameraten mer, sier lensmannen.

Det er uvisst hvor langt unna skuteren de to havnet.

– Mannen har forklart at han opplevde det som et godt stykke, og at han følte det var langt å svømme. Han brukte også tid på å komme seg opp på skuteren.

Mannen fikk tak i telefonen sin, som lå i et vanntett rom i skuteren. Da han varslet om ulykken hadde politiet allerede fått melding fra andre. Etter kort tid ble han plukket opp av brannvesenet.

– Han er ikke fysisk skadet, men medtatt. Han ble kjølt ned ganske kraftig mens han satt og ventet, sier Vangberg.

Leter langs land

Klokken ni søndag morgen gjenopptok politiet letingen etter Nicolai Øvrås Espetvedt.

Så langt har store mannskaper søkt i sjøen på begge sider av Nordhordlandsbrua. Nå har de gått over til å lete med båt langs strandlinjene.

– Vi utvider også søkeområdet og kommer til å lete langs land på Askøy-siden, sier Vangberg.

Søket vil pågå så lenge det er lyst.