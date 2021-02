Jordskred i Telthusbakken smadret soveromsvegg i huset hans: – Flaks i uflaks at vi ikke var hjemme

Familien oppdaget skredet da de kom hjem lørdag morgen. Ti personer evakueres nå i Telthusbakken i Oslo.

Det var soverommet til sønnen til Nicholas Mahé de Berdouaré som ble truffet av jordskredet i Telthusbakken. Foto: Siri Øverland Eriksen

27. feb. 2021 12:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er fortsatt ganske skjelvne og satt ut, sier Siv Mahé de Berdouaré.

For bare seks uker siden flyttet hun inn i et hus i Telthusbakken i Oslo sammen med mannen Nicholas og deres tre barn.

Familien var ikke hjemme i natt. Da de kom hjem i morges, oppdaget de til sin store forskrekkelse at skiferstein hadde rast inn i boligen og smadret en vegg.

– Sønnen vår har soverom der. Veggen er flyttet, forteller Mahé de Berdouaré.

Familien befinner seg nå på et hotell i nærheten, sammen med flere naboer. Fire boliger er hittil blitt evakuert.

De venter nå på informasjon fra geologer som undersøker området.

Telthusbakken ligger mellom Vår Frelsers Gravlund og Maridalsveien sentralt i Oslo.

Telthusbakken er kjent for sin fargerike trehusbebyggelse. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Flaks i uflaks

Mahé de Berdouaré forteller at hun ringte brannvesenet med en gang de oppdaget raset.

– Det gikk veldig raskt, bare minutter før politiet var der, forteller hun.

Familien mener raset må ha skjedd i går kveld eller i natt. Det pågikk ingen oppussing eller annet arbeid der raset skjedde, ifølge dem.

– Det var flaks i uflaksen at vi ikke var hjemme, sier Nicholas Mahé de Berdouaré.

Han sier de ikke vet hvor lang evakueringen blir. Han håper at det bare er snakk om et overflateras.

Nicholas Mahé de Berdouaré er glad familien ikke var hjemme da raset smadret veggen på sønnens soverom. Foto: Siri Øverland Eriksen

15 kubikkmeter med stein

– Ti personer er evakuert. Det er snakk om fire hus, sier Arve Røtterud, innsatsleder i Oslo politidistrikt.

Skredet har gått i skråningen mellom bunnen av Telthusbakken og Gamle Aker kirkegård.

Foto: Heiko Junge, NTB

Ingen er skadet i raset. Naboer har fortalt til familien Mahé de Berdouaré at de hørte kraftig lyd sent fredag kveld, men så ikke noe på grunn av mørket.

– Det er et steinras på 15 kubikkmeter som har gått inn i ett av husene og slått ut deler av veggen i det huset. Nå har vi evakuert nabohusene og så får vi se hva geoteknikere sier. Om det er trygt å vende tilbake eller om de må finne et annet sted for natten, sier Røtterud.

Stedet der skredet har gått, sett fra oversiden av husene i Telthusbakken. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nødetatene kom fort til stedet lørdag morgen. Foto: Klaus Børringbo

I tillegg er minnelunden rundt Gamle Aker kirke sperret av.

Geologer undersøker nå stedet. Årsaken til skredet er fortsatt ikke kjent.