Oslo varsler innstramming i skoletiltakene – lager «oransje» nivå

Oslos skolebyråd varsler innstramminger i skoletiltakene og ser seg nødt til å bryte ut av rammene til regjeringens trafikklysmodell.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er lei av å vente på at regjeringen skal revidere sin trafikklysmodell for skolene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

4. mars 2021 22:11 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg ser at vi er nødt til å gjøre noe. Vi kan ikke vente på at regjeringen skal få revidert trafikklysmodellen. Det har vi ikke tid til. Da risikerer vi å få mange skoler som Vestli, som nå stenges ned på grunn av et voldsomt utbrudd, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo til NTB.

Hun vil stramme inn koronatiltakene på skolene i hovedstaden, men er i utgangspunktet bundet til å velge enten rødt eller gult nivå. Thorkildsen mener at gult nivå, som FHI og Helsedirektoratet har anbefalt i Oslo i barne- og ungdomsskolen, ikke er tilpasset det muterte viruset.

– Gult nivå er i praksis grønt nivå med mer Antibac, og at man ikke kan dusje i gymmen. Og selvsagt skal barna være hjemme ved symptomer. Det er ikke bra nok i en situasjon med mye smitte, sier hun.

«Oransje nivå»

Thorkildsen har nå bedt fagavdelingen i kommunen om å se på hvilke grep de kan gjøre for å stramme inn, uten å skru helt opp til rødt nivå – som altså helsemyndighetene har frarådet. Hun kaller det for «oransje nivå».

– Det er for stor forskjell på gult og rødt nivå. Vi må hente det beste fra rødt nivå inn i tiltakene på gult nivå, sier Thorkildsen.

Det er påvist tilfeller av mutert virus på nesten samtlige trinn på Vestli skole i Oslo. Hundrevis av elever og nesten alle lærerne sendes i karantene. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun vil ikke forskuttere hvilke «røde tiltak» som skal tas i bruk, eller når de blir innført.

– Men det må skje særdeles raskt. Dette haster, men fagfolk må bestemme hva som er mulig å få til og hva som er lov.

– Er dette en protest mot regjeringen?

– Net, det er ikke en protest. Det er et forsøk på å finne løsninger på en prekær situasjon som er fortvilende for oss.

– For mange nærkontakter

Thorkildsen mener at hovedproblemet er at elevene har for mange nærkontakter med dagens regelverk på gult nivå.

– Det innebærer at smitten sprer seg raskt, og det betyr at veldig mange elever og ansatte kommer i karantene ved utbrudd. I verste fall risikerer man at skolene blir helt stengt, og at det blir full hjemmeskole.

– På ungdomsskolen, med valgfag og språkfag, kan det i praksis være 150 nærkontakter i løpet av en uke. Jeg tror alle skjønner at det er veldig mange nærkontakter, sier hun.

– Frykt

Torsdag måtte Vestli skole i Oslo stenges etter et stort utbrudd. Det er påvist tilfeller av mutert virus på nesten samtlige trinn. Hundrevis av elever og nesten alle lærerne sendes i karantene.

Det er nå opp til bydelsoverlegen å bestemme lokale tiltak for skolene rundt Vestli.

– Det er behov for at man vurderer å gå over til rødt nivå i en periode for at flere skoler, særlig på Stovner, skal unngå å havne i samme situasjon som Vestli, sier Thorkildsen.

Vestli skole holdes stengt ut neste uke.

Thorkildsen har fått flere meldinger fra folk som er bekymret.

– Det er veldig mye frykt der ute. Jeg er bekymret for våre ansatte og våre elever. De kan ikke ha det utrygt på skolene. Det er en veldig vanskelig situasjon for mange, og jeg tror de fleste forstår at det er nødvendig å ta grep nå.