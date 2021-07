MDG-politiker ber Norge pause vaksineringen – får massiv motstand fra partifeller og fagmiljø

Fylkespolitiker Susanne Heart i Miljøpartiet de Grønne har publisert et åpent brev der hun ber regjeringen sette vaksineringen på pause. Påstandene Heart kommer med i brevet underbygger hun med å lenke til en forskningsartikkel som er merket med «bekymringsfulle mangler og feiltolking av data».

MDG-politiker Susanne Heart ble i 2019 valgt inn til fylkestinget i Rogaland, og er nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget. Foto: Fredrik Refvem

(Stavanger Aftenblad): Fylkespolitiker Susanne Heart i Rogaland MDG skrev fredag et innlegg på sin Facebook-side om at hun har sendt et åpent brev til statsminister Erna Solberg med tittelen «Vaksineringen bør pauses».

I brevet uttrykker Heart bekymring i forbindelse med massevaksineringen av nordmenn. Hun mener at vitenskapen ikke har hatt nok tid til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før massevaksineringen ble igangsatt.

Søndag ettermiddag hadde innlegget til Susanne Heart over 350 delinger og 1300 kommentarer. Skjermbilde: Facebook

For å underbygge dette henviser hun til en forskningsartikkel som konkluderte med at myndigheter burde revurdere vaksinestrategien sin.

Studien hun viser til, har fått massiv kritikk, og er senere blitt trukket tilbake på grunn av flere feil som påvirker tolkningen av funnene i studien. Heart mener ikke dette endrer noe.

– Brevet hadde jeg sendt uansett. De som har kritisert dette, tror at jeg har bygget hele saken min på den studien, men det stemmer ikke. Vaksinen er ikke formelt godkjent, og den er eksperimentell. Jeg lener meg ikke på bare den artikkelen, sier hun.