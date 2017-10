Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen overvåkes natten igjennom av et vaktlag. – Vaktordningen intensiveres når farenivået settes til rødt, slik vi gjorde søndag morgen, sier Brigt Sandal, regionsjef i Region Vest, NVE. Målepunkter fra radaren i fjellsiden følges hele tiden på PC.

Farenivået rødt innebærer at NVE mener det er «ekstrem fare» for ras. Farenivået ble økt på grunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.

– Vi har indikasjoner på at det er store bevegelser i fjellpartiet, og i høst er det første gang vi har satt farenivå rødt to ganger, forteller Sandal. Siden 2014 har det vært ekstrem rasfare fem ganger.

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har nå den største hastigheten som er målt. I den mest aktive delen av fjellpartiet i Møre og Romsdal er det registrert bevegelser i en hastighet som tilsvarer 36 centimeter pr. døgn, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en rapport søndag kveld.

Et område på 5000 kubikkmeter i faresonen

Sandal sier det er vanskelig å spekulere i hvor stor faren for skred kan bli utover natten. – Men vi ser stor bevegelse i et spesielt område som kan tyde på at det er et mindre parti som kan rase ut, sier han.

– Vi har anslått det til å være 5000 kubikkmeter stort, mens hele Veslemannen er på 120–180.000 kubikkmeter. Det er altså en relativt liten del det er snakk om.

Lyktes ikke i å fremprovosere ras

Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen i Møre og Romsdal. Forrige torsdag hevet NVE igjen farenivået til rødt. De forsøkte å fremprovosere et ras ved å pøse på med vann, men det lyktes ikke.

Det har ikke vært gjort forsøk på å spyle med vann søndag på grunn av umulig flyvær for helikopter. Været i området er så dårlig at man ikke får fraktet opp personell og utstyr til å sette i gang prosjektet, ifølge Sandal.

Det har gått to relativt store steinsprang fra dette området de siste to dagene.

Evakuert for annen gang på kort tid

Rauma kommune evakuerte torsdag forrige uke de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Søndag 8. oktober fikk de flytte hjem igjen. Og i dag – en uke senere – ble de evakuert på nytt.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad bekreftet overfor NTB litt over klokka 11 søndag at alle beboerne var evakuert. Beboerne i to av husene er bortreist i helgen, mens de seks beboerne i de to andre boligene er evakuert.

– Det er selvfølgelig veldig belastende for dem. Det tar jo på psykisk. De har forståelse for situasjonen, og jeg må få rose dem som bor der. De krummer nakken nok en gang, sier Hustad.

Politiet har deltatt i evakueringsarbeidet. Politimesteren har også gitt ordre om oppholdsforbud i området under mannen.

Bane Nor melder på Twitter at strekningen Bjorli–Åndalsnes er stengt for all togtrafikk på grunn av det økte farenivået.

