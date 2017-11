Stortinget skal drøfte omdiskutert Scandinavian Star-rapport

159 mennesker, de fleste nordmenn, omkom i ulykken på Scandinavian Star natt til 7. april 1990. Bilfergen var på sin jomfrutur mellom Oslo og Frederikshavn da det begynte å brenne i en bylt sengetøy utenfor en lugar ved 2-tiden om natten.

Det er allment antatt at brannen ble påsatt, selv om det ikke er blitt bevist etter to politietterforskninger og to uavhengig granskinger.

Etter rykter om sabotasje og forsikringssvindel satte Stortinget i 2015 ned en ny granskingskommisjon, som i juni konkluderte med at ulykken ikke skyldtes sabotasje.

Kommisjonen mener den katastrofale brannen hadde sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.

Mandag skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité drøfte granskingsrapporten og hvordan den skal følges opp.

Kritisk til rapporten

Etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken ble alt annet enn beroliget av rapporten.

– De som venter på svar, finner dem ikke hos dere. Dere forleder folk til å tro at dette er sannheten. Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken etter at rapporten ble lagt frem.

Støttegruppen har levert sin høringskommentar, som skal presenteres i Stortinget mandag.

«Vi er blant annet kritisk til kommisjonens prioriteringer i granskingsarbeidet og mener også at den dessverre på flere punkter ikke har oppfylt sitt eget mandat», heter det i en pressemelding.

Støttegruppen håper Stortinget vil sørge for at alle innspillene blir fulgt godt opp for å forebygge lignende store hendelser og katastrofer i fremtiden.

I 14 år har branningeniørene Håkon Winterseth og Ståle W. Eilertsen jobbet med å klarlegge hva som skjedde på bilfergen den skjebnesvangre natten. De syntes kommisjonens forklaring er merkelig.

I sin egen rapport, fra januar, hevder de brannen startet på minst syv ulike steder. Det kunne ikke skjedd uten aktive sabotører om bord, mener de.

Kritikk av myndighetene

Kommisjonen avviste ikke bare mistankene om sabotasje, men også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen. Granskerne konkluderte med at det er ingenting som tyder på at skipet var overforsikret eller at det skulle være i eiernes interesse.

Heller ikke politiet fant holdepunkter for et mulig økonomisk motiv bak brannstiftelsen da etterforskningen ble gjenopptatt i 2014.

Kommisjonen ga derimot myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, til dels kraftig kritikk for manglende oppfølging av overlevende, pårørende og etterlatte.