Da grensene ble åpnet: – Dette irriterte oss mest. De bare fløy til Torp og gikk i land.

Slik svarer Norsk Industri på hva som skjedde da NHO-lobbyisten fikk regjeringen til å gi alle utenlandske arbeidere fra EU/EØS fritak fra ti dagers karantene.

bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå nettopp

– Vi har ikke skjønt hvorfor myndighetene tillot at så mange andre fikk komme til Norge, uten å undersøke om de var smittet eller ikke.

Det sier bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Når kan skal forklare hvorfor det i juni var så hastverk med å gi utenlandske arbeidere fritak fra karantene i ti dager, vil han først gi Aftenposten en lynrask kortversjon av norsk industrihistorie.

Etter kriseår med underskudd, oppsigelser og permitteringer på 80- og 90-tallet, preges norske verft av at selskapene kjemper hardt om noen få, men store kontrakter.

Alt svinger voldsomt. Enten har de altfor mye å gjøre, eller altfor lite. De fleste bedriftene har en fast minimumsbemanning med norske ansatte. Så henter man polakker og annen utenlandsk arbeidskraft. Til toppene av kontrakter som ofte bare varer noen måneder av gangen.

Men bare når Norge trenger dem.

Dette er nærmest forretningsideen og grunnpilaren til norsk industri. Og det fungerer.

– Polakkene redder den norske sysselsettingen på verftene, sier Sunde.

– Etter oljeforliket var det tidsnød om flere svært store kontrakter, eksempel ved Aker Verdal, sier bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde.

– Flere verft trengte utenlandsk arbeidskraft rimelig raskt. Du får ikke tak i et par hundre polakker uten videre.

– Du er en erfaren og dyktig lobbyist. Er det vanlig for deg bokstavelig talt å diktere hvordan en forskrift skal se ut?

– Det var en litt spesiell situasjon og en vanskelig sak. Det var mye stress, både hos oss og i regjeringskvartalet. Vi hadde en god dialog om hvilke premisser som skulle gjelde. Når vi ser tilbake, må man huske hva som var situasjonen og kunnskapsnivået da beslutningen ble tatt.

– Hva tenker du om at dette har bidratt til at så mye smitte til Norge fra land som Polen?

– Vi ønsker ikke å bli dratt ned i sølen og få skylden nå som importsmitte er blitt den store stygge ulven, sier Sunde.

– Smitten blant våre medlemsbedrifter utgjør en svært liten del av importsmitte. Vi har hatt veldig få episoder i vår industri, med unntak av Hyllestad. De største verftene, som har 7–800 utenlandske arbeidere hver– har hatt stålkontroll.

– Flere titusener utenlandske arbeidere i virksomheter fikk også fritak fra karantene takket være dere?

– Vi har ikke skjønt hvorfor myndighetene tillot at så mange andre fikk komme til Norge, uten å undersøke om de var smittet eller ikke.

– Det som irriterte oss mest når vi så hvordan dette ble praktisert, var at det også åpenbart strømmet inn folk til mindre seriøse bedrifter, eller hvor mange jobber svart. De bare fløy til Torp, og gikk i land.

– Vi sa dette klart til Høie da vi møttes 26. oktober: Vi forstår ikke at dere kan fortsette på denne måten. Vi har også ønsket et hardere regime. Jeg kan love at det er blitt støy rundt dette. Det er visse bransjer som ikke har innkvarteringsforhold so står seg i disse koronatider.

Han ønsker ikke å peke nøyaktig hvem det er, men viser til «diverse mindre bedrifter» og noen «sesongbaserte bransjer».