Bildrapssiktet hadde flaske med GHB i bilen

Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter å ha kjørt på en 13-åring ved Haugenstua i Oslo torsdag, ble lørdag varetektsfengslet i fire uker.

Blomster og lys ved Haugenstua på stedet der 13 år gamle Dhenujen Yogathas ble påkjørt torsdag kveld. Gutten døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag. Foto: Berit Roald / NTB

19. des. 2020 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

Det var mange som lørdag tok turen dit 13-åringen ble påkjørt ved Haugenstua. Foto: Berit Roald / NTB

Han erkjenner å ha kjørt over fartsgensen, ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

Tingretten konkuderer med at det er sannsynlig at han var ruspåvirket da han kjørte ned 13-åringen, selv om siktede nekter for det.

I siktedes bil fant politiet en flaske som inneholdt det narkotiske stoffet GHB.

GHB har berusende virkninger som stemningshevning, kritikkløshet og svekket kontroll. Stoffet har også dempende virkninger som kognitiv svekkelse, sløvhet og trøtthet, ifølge Oslo universitetssykehus.

Den siktede mannen ilegges brev- og besøkskontroll gjennom de fire ukene.

Gjerningsmannen har erkjent at han kjørte på 13-åringen, men han erkjenner ikke straffskyld.

Det var 13 år gamle Dhenujen Yogathas som ble påkjørt torsdag kveld.

Fredag ettermiddag døde 13-åringen på Ullevål sykehus. Bistandsadvokaten sier at guttens familie har det svært tungt.