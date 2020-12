Våre naboer stanser innreise fra Storbritannia. Norge vurderer nye tiltak i formiddag.

Flere fly fra Storbritannia er ventet å lande på norsk jord mandag. De kan bli stanset på kort varsel, ifølge helseminister Bent Høie (H).

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Stian Lysberg Solum

21. des. 2020 07:24 Sist oppdatert 7 minutter siden

En ny koronavariant i Storbritannia kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige viruset. Det siste døgnet har en rekke land stengt all innreise fra de britiske øyene.

I Skandinavia er det nå bare Norge som holder grensene åpne. Etter planen skal to fly fra London lande på Gardermoen mandag ettermiddag. To fly fra Aberdeen er også ventet til Bergen og Stavanger.

I løpet av formiddagen skal regjeringen bestemme om disse kan lande som planlagt. Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK mandag morgen at strengere regler kan komme på kort varsel.

– Dette er noe som er blitt kontinuerlig vurdert det siste døgnet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. I løpet av formiddagen vil det bli vurdert om vi ytterligere skjerper de kravene som ble innført i går, inkludert at en stopper flyvninger, sier Høie.

Dansk forbud etter økt smitte

Klokken 10 mandag stenger Danmark all flytrafikk fra Storbritannia. Forbudet gjelder foreløpig kun i 48 timer, til lille julaften.

Transportminister Benny Engelbrecht sier i en pressemelding at den nye koronavarianten kan gjøre det vanskelig å kontrollere smitten.

– Regjeringen velger derfor å stanse alle flyvninger fra Storbritannia i 48 timer. Så er det mer tid til å vurdere hvilke tiltak som skal gjøres.

Det er oppdaget minst ni tilfeller av den nye varianten i Danmark. Den sprer seg raskere, men det er foreløpig ingenting som tyder på at den er mer dødelig eller fører til mer alvorlig sykdom.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stans i Sverige og Finland også

Også Sverige stanser all innreise fra Storbritannia før jul. Den svenske regjeringen behandler saken formelt i dag, men har allerede bestemt seg. Det bekrefter innenriksminister Mikael Damberg overfor SVT.

– Vi forbereder en avgjørelse om innreiseforbud fra Storbritannia. Det skal kunne gjelde så snart som mulig, sier han.

SVT skriver at forbudet vil gjelde for reisende med bil, båt og fly. Hvilke regler som skal gjelde for svenske borgere, er uklart. Ifølge SVT kan de bli tvunget til å sitte i karantene ved ankomst til Sverige.

Finland fulgte også etter søndag kveld. Der stanses passasjertrafikken fra Storbritannia i to uker for å hindre spredning av den nye virusvarianten.

Forbudet vil gjelde i to uker fra mandag klokken 11 norsk tid, skriver Yle.

Det er så langt ikke oppdaget tilfeller av den nye virusvarianten i Sverige eller Finland.

Må vise negativ test

Helsedirektoratet fikk i helgen i hasteoppdrag å vurdere situasjonen rundt eventuelle tiltak i Norge.

Søndag kom anmodningen fra Helsedirektoratet om at alle reisende fra Storbritannia må teste seg. Alle reisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) følger situasjonen nøye.

– Denne situasjonen er en av de tingene vi har brukt en del tid på nå i helgen, i tillegg til blant annet arbeid som handler om vaksine, sier avdelingsdirektør Line Vold til NTB.

Storbritannia er allerede rødt på Norges kart. Det vil si at alle som kommer derifra, må i karantene i 10 døgn. Det er noen unntak og egne regler for arbeidsreisende.

Dette kan være mulig å stramme inn, mener Vold.

– Norge har en del unntak i karanteneregelverket for innreisende. Vi bør se på om det er behov for innstramming der.

Sprer seg raskt

Den nye virusvarianten sprer seg raskt. Den er nå oppdaget i både Danmark, Nederland, Italia og Australia.

Disse landene har også innført innreiseforbud fra Storbritannia. Også Tyskland, Canada, Argentina og Frankrike har innført flyforbud og restriksjoner for reisende fra Storbritannia.

Det skal være et møte mellom ambassadørene i EU mandag. Der skal det diskuteres om forbudet skal gjelde i alle EU-land.

Helseminister Bent Høie har innkalt til pressekonferanse klokken 13.