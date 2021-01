Fem av beboerne i boligkomplekset deres er savnet. I dag var de tilbake for første gang siden skredet gikk.

Ekteparet Nilsen kjenner alle ti som er savnet og funnet omkommet etter raset onsdag. Selv mistet de huset og har flyttet inn til datteren som bor få kilometer unna.

Wenche Skuland Nilsen og Finn Nilsen er glade for at de ikke var hjemme da leirskredet traff boligen deres natt til onsdag. Paal Audestad

3. jan. 2021 20:56 Sist oppdatert nå nettopp

Finn Nilsen (71) og kona Wenche Skuland Nilsen (69) var på hytta i Valdres da politiet ringte ved 04.30-tiden onsdag for å sjekke hvor de var. Politiet fortalte at de ikke kunne dra tilbake til boligen på grunn av raset, men fortalte ikke at parets bolig var tatt av raset.

Finn Nilsen fikk sjokk da han så TV-bildene som viste at huset de bodde i, var borte.