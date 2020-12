67-åring fikk første stikk

Svein Andersen (67) er første i Norge som får koronavaksinen. Det lille stikket med de verdifulle dråpene ble satt på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

– Jeg er litt kald på hendene, sa fagsykepleier Maria Golding da hun satte den første koronavaksinen på Svein Andersen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, NTB

27. des. 2020 12:09 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag ble en historisk dag for kampen mot koronaviruset i Norge. Den første koronavaksinen ble satt.

Det skjedde seks dager etter at det europeiske legemiddelbyrået (EMA) 21. desember anbefalte en betinget godkjenning av Comirnaty, koronavaksinen fra Biontech og Pfizer. Samme dag vedtok Europakommisjonen godkjenning av vaksinen.

67 år gamle Svein Andersen ble den første av 429 beboere på sykehjem i Oslo som får vaksinen i romjulen. Vaksinen ble satt av fagsykepleier Maria Golding. Lege Ingvild Glende Svanstrøm er også med på prosessen.

Ellingsrudhjemmet var blant de første sykehjemmene i Norge som ble rammet av viruset tidlig i mars.

Fakta Fakta om vaksiner mot koronaviruset i Norge Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes. Folkehelseinstituttet (FHI) står for innkjøpet. En vaksine utviklet av Pfizer og Biontech ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. De første dosene kom til Norge 26. desember. Vaksinasjonen startet 27. desember. Før nyttår kommer det 35.000 doser til Norge, mens det er ventet at 40.000 doser skal komme i ukentlig i ukene etter nyttår. Det er satt en prioriteringsrekkefølge for hvem som får vaksine først. Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal barn IKKE vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta. Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene. I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler. (Kilder: FHI, NTB) Vis mer

– Det var ikke vondt

Svein Andersen var aldri i tvil om at han skulle ta vaksinen.

– Det er rart å være en historisk person, sier Andersen, og la muntert til at det nesten var som å være første person på månen.

Andersen synes ikke vaksinen var vond å få. Og han sa til statsministeren at han aller mest gledet seg til å kunne ta imot besøk på sykehjem uten at det må avtales lenge på forhånd.

– Dette er ikke noe å være redd for, sa han etter at vaksinen var satt.

– Lyset er på vei tilbake, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie etter at den først vaksinen er satt. Foto: Ørn E. Borgen

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie var til stede under vaksinasjonen via videolink.

– Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen, sa statsministeren, som omtalte vaksinegjennombruddet som en seier for vitenskapen og samarbeid.

– Lyset er på vei tilbake, var helseminister Bent Høies kommentar.

– Vi håper flest mange vil ta vaksinen. Vi sørger for at det kommer mange vaksiner slik at vi i løpet av det neste halvåret kan ta vaksinen, sa statsministeren.

– Dette er den første av ca. 10 millioner vaksiner som skal settes i Norge, sa Erna Solberg,

Vaksinert mott kopper og difteri

Men vaksinen mot covid-19 er ikke første vaksinen Andersen har fått.

Personer som er født etter 1953 har fått flere vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Koppevaksinasjon (vanligvis i småbarnsalder) var påbudt fra 1810 til 1976. Eldre voksne som angir at de ble vaksinert som barn har vanligvis fått koppevaksine, og har vanligvis arr som er lette å finne.

BCG-vaksine i 14-årsalder ble innført i 1947 og var påbudt frem til 1995, deretter ble det frivillig til vaksinen ble tatt ut av det allmenne barnevaksinasjonsprogrammet i 2009.

Difteri-stivkrampe-kikhostevaksine ble innført i vaksinasjonsprogrammet på helsestasjonene fra 1952, men det tok flere år før alle kommuner i landet gjennomførte det i praksis.

Senere er det innført vaksine mot blant annet rotavirussykdom (diaré), difteri, stivkrampe, kikhoste, og meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine).

Høie: - Det vil ta tid før vi kan lette på tiltakene

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie understreker at det er fortsatt er viktig at smitten ikke øker de neste månedene mens vaksineringen finner sted.

Den første leveransen av vaksinen ble lørdag mottatt og håndtert av Sykehusapoteken Foto: Heiko Junge

– Kommunene som skal stå for vaksineringen må få bruke kreftene sine på denne jobben og ikke på å slå ned lokale smitteutbrudd. Det vil ta tid før vi kan lette på tiltakene som skal hindre at smitten sprer seg. Vi må fortsette å holde avstand, holde rene, hold nede antall personer vi møter og holder oss hjemme hvis vi er syke, sier Høie.

Ny vaksineleveranse 28. desember

I første omgang er det sykehjemsbeboere som skal vaksineres. Folkehelseinstituttet har anbefalt at den første leveransen blir fordelt til sykehjem i kommunene Oslo, Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

Vaksineringen i disse kommunene vil starte 28. desember.

BioNTech og Pfizer-vaksinen er krevende å oppbevare. Den har kun har noen få dagers levetid utenfor ultrafrysere.

Derfor er sykehjem i rundt Oslo blant de første som får vaksinen. Dette er også det området i Norge som har høyest smittetrykk.

Den neste leveransen kommer 28. desember og blir på rundt 34.000 doser. Deretter er det forventet leveranser på 40.000 vaksinedoser per uke i ukene fremover.

Norge har fått vaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpsordning, og tett samarbeid med Sverige.

Robert Steen er helse- og eldrebyråd i Oslo. Foto: Heiko Junge

Eldrebyråd i Oslo, Robert Steen, håper flere snart kan begynne å leve livene sine mer som vanlig igjen.

– De eldre har vært blant dem som har vært mest forsiktige med kontakt de siste 10 månedene. De har derfor også lidd mye under isolasjon, sier han.

Steen tror de eldste blir skjermet etterhvert som de får vaksine.

– Mange har vært isolert i 2020 og jeg er veldig glad for at det nå går mot mer normale tider for oss alle etter hvert som vi får distribuert vaksinen.

Stor andel beboere på Oslo-sykehjem ønsker vaksine

95 prosent av de 2.049 sykehjemsbeboerne i Oslo som har svart på om de ønsker vaksine, har sagt ja.

Sykehjemmene i Oslo som tilbyr vaksine i romjulen er Cathinka Guldberg-senteret, Ellingsrudhjemmet, Lillohjemmet, Vinderen bo- og servicesenter og Økernhjemmet.

Geir Bukholm sier vaksinen som Andersen får har god effekt.

– Tallene så langt ser lovende ut også for eldre, selv om vi ikke vet helt sikkert om den har 95 prosent.

I fase tre i utviklingen av vaksinen deltok ca. 40 000 mennesker. Etter at vaksinen er tatt i bruk i blant annet England og USA er det langt flere enn 40 000 som har fått den i tillegg.